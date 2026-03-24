Un cas de tuberculose sur cinq non diagnostiqué en Europe : pourquoi c’est grave ?

L'ESSENTIEL 161.569 cas de tuberculose ont été signalés dans 51 des 53 pays de la Région européenne en 2024. Mais l'OMS estime que 204.000 personnes ont été touchées par la maladie.

Ainsi, 1 cas sur 5 dans la région serait non diagnostiqué ou non signalé.

En 2024, il y avait 26.845 cas confirmés de tuberculose résistante aux antibiotiques . Le nombre de cas dans l'UE/EEE était de 817.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont travaillé ensemble pour faire le point sur le suivi de la tuberculose dans la région Europe qui compte 53 pays d’Europe et d’Asie centrale. Si l’incidence a baissé de 39 % et la mortalité de 49 % entre 2015 et 2024, le rapport pointe du doigt plusieurs éléments préoccupants : les objectifs fixés pour 2025 de respectivement 50 % et 75 % n’ont pas été atteints, et surtout un cas de tuberculose sur 5 n’est pas repéré par les médecins.

L’Europe loupe des cas de tuberculose

La région Europe de l’OMS n’a pas atteint les objectifs fixés pour 2025 par la Stratégie "Mettre fin à la tuberculose". Au sein de l’Union européenne, la lutte contre cette maladie pulmonaire infectieuse est aussi à la traîne. Le nombre de cas a été réduit de seulement 33 % au cours des dix années étudiées et le nombre de décès de 17 %. "La plupart des pays de l’UE/EEE, à l’instar de la Région, n’atteindront pas leurs objectifs pour 2030, ce qui entraînera des milliers de nouvelles infections et de décès qui auraient pu être évités", préviennent les deux instances dans leur communiqué.

Autre sujet d’inquiétude pour les autorités sanitaires : 161.569 nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans la zone en 2024, mais le nombre réel de personnes infectées est bien plus important. Les experts estiment en effet que seuls 79 % des nouveaux cas et des rechutes de tuberculose ont été repérés par le monde médical. Or, les personnes non diagnostiquées peuvent continuer à transmettre la maladie et présentent également des risques plus importants de complications.

"Dans la Région européenne, une personne sur cinq atteinte de tuberculose échappe encore au dépistage par les services de santé. Il ne s’agit pas seulement d’un échec de dépistage, mais aussi d’une occasion manquée de traiter plus tôt, de prévenir les souffrances et d’enrayer la transmission", a déclaré le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

Tuberculose : l'antibiorésistance est un problème supplémentaire

Par ailleurs, les cas non détectés ou mal suivis peuvent aussi favoriser l’apparition de tuberculoses résistantes aux antibiotiques beaucoup plus compliquées à traiter. Un phénomène préoccupant alors la région Europe compte plus de cas de tuberculose antibiorésistante que le reste du monde

"Alors qu'à l'échelle mondiale, 3,2 % des nouveaux cas de tuberculose et 16 % des cas déjà traités sont des tuberculoses résistantes aux antibiotiques, ces chiffres atteignent respectivement 23 % et 51 % dans la Région européenne, soit environ 7 et 3 fois la moyenne mondiale", expliquent les auteurs du rapport.

Dans l’UE, le taux de tuberculose résistante aux antibiotiques est proche de la moyenne mondiale (3,5 %). Toutefois, le taux de succès des traitements pour ces cas n'est que de 56 %. "Les mauvais résultats des traitements contre la tuberculose multirésistante permettent aux souches résistantes aux médicaments de persister et de se propager, soulignant l’urgence d’améliorer le diagnostic et la prise en charge", explique l’étude.

"Pour atteindre les objectifs de 2030, des efforts et une collaboration continus sont nécessaires en matière de détection précoce et de suivi soutenu pour soutenir les personnes déjà diagnostiquées avec la tuberculose", prévient de son côté la directrice de l'ECDC, la Dr Pamela Rendi-Wagner.