Le silence d'un enfant peut-il cacher un traumatisme ?

L'ESSENTIEL Le silence d'un enfant peut cacher des émotions qu'il ne parvient pas à exprimer.

Tout changement de comportement d'un enfant doit alerter les parents.

C'est par le jeu et l'écoute que les parents peuvent aider un enfant à exprimer ce qu'il ressent.

Quand il leur arrive un événement difficile, les enfants n'ont pas toujours les mots pour raconter ce qu’ils vivent. Leur corps, leurs émotions et leurs attitudes peuvent alors devenir un langage silencieux. Pour les parents, les enseignants ou les proches, reconnaître ces signaux est nécessaire à la création d'un climat de sécurité qui permettra à l’enfant de se sentir capable de parler.

Ses émotions trouvent un autre langage

Les changements de comportement d'un enfant doivent être l’un des premiers signaux : un enfant habituellement enthousiaste peut devenir plus irritable, agité, silencieux, perdre l’intérêt pour des activités qu’il appréciait auparavant ou se montrer plus anxieux ou préoccupé.

Ces réactions peuvent surprendre les adultes, car elles apparaissent parfois sans cause évidente. Pourtant, elles sont souvent la traduction d’un inconfort intérieur qu'il n'arrive pas encore à exprimer autrement. Plutôt que d’y voir de la mauvaise volonté ou des caprices, il est utile de considérer ces comportements comme une tentative de communication qui demande de l’attention et du soutien.

Le corps devient un messager

Le traumatisme peut également s’exprimer à travers le corps. Certains enfants se plaignent de maux de ventre ou de maux de tête fréquents, sans qu’une cause médicale claire ne soit identifiée. Les troubles du sommeil sont aussi fréquents : cauchemars, réveils nocturnes ou peur de l’obscurité peuvent apparaître après un événement stressant.

Il arrive également que l’enfant adopte des comportements de régression, comme recommencer à faire pipi au lit alors qu’il était propre depuis longtemps. D’autres peuvent devenir très vigilants, sursauter facilement ou sembler constamment sur leurs gardes. Ce type de réaction traduit parfois un système nerveux resté en état d’alerte après une expérience vécue comme menaçante.

Le jeu et la relation pour retrouver un espace de sécurité

Chez les enfants, le jeu occupe une place essentielle dans l’expression de leur monde intérieur. À travers des histoires imaginaires, des dessins ou des mises en scène avec des figurines, ils peuvent rejouer certaines situations ou exprimer des émotions difficiles. Ces scénarios ne sont pas toujours une reproduction exacte d’un événement vécu, mais ils peuvent révéler des préoccupations profondes.

L’attitude des adultes joue un rôle déterminant. L’essentiel est de proposer un cadre rassurant, sans pression ni interrogation excessive. Partager un moment de jeu, écouter avec attention ou simplement être présent peut suffire à renforcer le sentiment de sécurité de l’enfant. Peu à peu, dans un environnement stable et bienveillant, il peut retrouver la confiance nécessaire pour mettre des mots sur ce qu’il ressent.

En savoir plus : "Reconstruire après les traumatismes" de Judith Lewis Herman.