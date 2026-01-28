Longévité : qui vit le plus longtemps en Europe ?

L'ESSENTIEL Dans les régions européennes où l'espérance de vie est élevée, les femmes vivent jusqu'à 87 ans en moyenne et les hommes jusqu'à près de 83 ans.

Mais depuis le milieu des années 2000, une Europe à deux vitesses émerge. Certains territoires continuent de progresser tandis que d'autres stagnent, voire régressent.

Cette divergence serait nourrie par une mortalité accrue entre 55 et 74 ans.

Est-ce que nous serons tous centenaires un jour ? Cette question est à l’esprit de nombreuses personnes qu’elles soient du monde scientifique ou pas. Une vaste étude, menée par l’Ined, le BiB (Federal Institute for Population Research) et le CNRS, fait le point sur l’espérance de vie dans 450 régions européennes entre 1992 et 2019. Ces travaux, publiés dans Nature Communications, révèlent notamment des divergences notables selon les zones, créant une Europe à deux vitesses.

Longévité : une Europe à deux vitesses

Les régions, connues depuis des années pour avoir une espérance de vie élevée comme le nord de l’Italie, la Suisse, certaines provinces espagnoles et des départements français comme Paris, les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, ont continué à progresser. En 2023, l’espérance de vie des hommes était de près de 83 ans et de 87 ans pour la gent féminine. "Les femmes y gagnent environ un mois et demi d’espérance de vie par an, tandis que les hommes, rattrapant progressivement leur retard, y gagnent environ deux mois et demi par an. Ce résultat démontre donc qu’un potentiel d’amélioration existe encore et qu’un hypothétique plafond de la longévité humaine ne semble pas avoir été encore atteint", notent les auteurs dans leur communiqué.

Toutefois, les chercheurs ont remarqué l’apparition d’une fracture inquiétante depuis 2005. Alors que les disparités se réduisaient depuis les années 1990, elles ont tendance à se renforcer au cours des 20 dernières années. "Dans les régions où l’espérance de vie était plus faible qu’ailleurs (l’est de l’Allemagne, la Wallonie, certaines parties du Royaume-Uni ou les Hauts-de-France pour les hommes), les gains d’espérance de vie ont aujourd’hui quasiment disparu. Cette divergence crée une Europe de la longévité à deux vitesses : d’un côté, des régions en avance qui poursuivent leur progression ; de l’autre, des territoires en retard où la dynamique s’essouffle, voire s’inverse."

La mortalité entre 55 et 74 ans au cœur de ces divergences régionales ?

Pourquoi les écarts deviennent à nouveau plus prononcés entre les régions où les gens vivent longtemps et les autres ? L’explication se trouverait dans l’évolution de la mortalité entre 55 et 74 ans, ces dernières années. "Dans les années 1990, la mortalité à cet âge reculait rapidement. Mais cela n’est plus le cas depuis les années 2000, et dans certaines régions, le risque de mourir entre 55 et 74 ans a même commencé à réaugmenter". Ce scénario aurait notamment été observé dans la plupart des départements du pourtour méditerranéen français et une grande partie de l’Allemagne pour les femmes entre 2018 et 2019.

"Ces âges intermédiaires concentrent un grand nombre de décès : une stagnation ou une hausse de la mortalité à ces âges suffit à briser la dynamique d’ensemble", ajoutent les scientifiques.

L’augmentation de la hausse des décès chez les 55-74 ans peut être liée à plusieurs facteurs :

la hausse des comportements à risque au sein de cette population : tabagisme, consommation d’alcool, alimentation, sédentarité… ;

des divergences économiques régionales persistantes : emplois, croissance….

"Ces facteurs rappellent que la longévité ne dépend pas seulement des progrès de la médecine, mais aussi de déterminants économiques et sociaux", constate l’équipe.

Face à l’ensemble de ces données, les chercheurs avancent que l’amélioration de l’espérance de vie européenne "ne dépend pas seulement des progrès de la médecine, mais aussi de déterminants économiques et sociaux".