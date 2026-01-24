Appendicite : opérer ou pas, telle est la question !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les antibiotiques peuvent traiter efficacement l’appendicite aiguë non compliquée chez l’adulte.

Les scientifiques ont obtenu de bons résultats sur dix ans : 37,8 % des patients ayant pris des antibiotiques ont eu une récidive et 44,3 % ont finalement été opérés.

L’autre avantage de ce traitement médicamenteux est qu’il réduit les complications sans affecter la qualité de vie.

C’est une question qui revient sans cesse : faut-il opérer une appendicite aiguë non compliquée ou mettre en place un traitement antibiotique ? Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue JAMA, des chercheurs préconisent la deuxième option.

Opération ou traitement antibiotique de l’appendicite aiguë non compliquée

L’appendicite aiguë est une inflammation soudaine de l’appendice, un segment d'intestin en forme de poche d’une largeur de quelques millimètres, mais d’une longueur d’une dizaine de centimètres. Selon l’Assurance Maladie, si les lésions inflammatoires restent limitées à la paroi de l’appendice, il s’agit d’une appendicite aiguë “simple” ou non compliquée.

Pour la traiter, deux options existent : l’intervention chirurgicale ou la prise d’antibiotique. En 2015 déjà, le Vidal parlait de cette réflexion “toujours en cours” qui, 10 ans plus tard, ne semble toujours pas tranchée. Alors, qu’apporte cette nouvelle étude ?

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont suivi pendant plus de dix ans 530 patients âgés de 18 à 60 ans au début de l’étude. Durant cette période, 273 ont subi une appendicectomie, le traitement chirurgical qui consiste à retirer l’appendice infecté, alors que 257 ont été traités par antibiotiques.

Une récidive de l’appendicite chez 37,8 % des patients traités par antibiotiques

Résultats : après dix ans, 37,8 % des patients traités par antibiotiques ont présenté une récidive d’appendicite et 44,3 % ont finalement dû subir une chirurgie. Les chercheurs soulignent que les complications ont été bien plus fréquentes chez les patients opérés (27,4 %) que chez ceux traités par antibiotiques (8,5 %). La qualité de vie et la satisfaction des malades ne différaient pas entre les deux groupes.

"Cette analyse sur dix ans confirme que le traitement par antibiotiques de l’appendicite aiguë non compliquée est réalisable et sûr à long terme, puisque plus de la moitié des patients traités sans chirurgie ont évité l’opération", expliquent les chercheurs, dans des propos rapportés par MedPageToday.

En France, la fréquence des appendicectomies baisse depuis plusieurs dizaines d’années. En 1997, il y avait eu 162.700 interventions, puis 98.700 en 2006, 92.000 en 2009 et 83.400 en 2012, le dernier chiffre communiqué par l’Assurance Maladie.