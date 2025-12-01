La stimulation par ultrasons pourrait aider à apprendre plus vite

L'ESSENTIEL La stimulation transcrânienne par ultrasons peut atteindre une zone profonde du cerveau appelée noyau accumbens.

Cette région, difficile d'accès, joue un rôle dans l'apprentissage, la motivation, l’impulsivité ou encore la dépendance.

Les personnes qui avaient eu une stimulation transcrânienne par ultrasons avaient plus tendance à répéter un choix qui s'était avéré payant. Elles affichaient aussi une hausse de leur vitesse d'apprentissage.

Pouvoir booster ses capacités d’apprentissage en quelques secondes… toutes les personnes qui préparent un examen ou un concours en rêve. Si aucune méthode ne permet de mémoriser l’ensemble de ses cours en une minute, des chercheurs de l’université de Plymouth sont parvenus à booster les capacités d’apprentissage liées aux récompenses grâce à la stimulation transcrânienne par ultrasons (TUS). Cette technique non-invasive consiste à envoyer des impulsions ultrasonores uniques et courtes vers des zones cérébrales précises.

L’équipe a détaillé la méthode et ses performances dans un article paru dans la revue Nature Communications.

Retenir les comportements positifs plus vite grâce à la TUS

Pour déterminer si la TUS pouvait aider à modifier les capacités d’apprentissage et de recherche de récompense, les chercheurs ont réuni 26 personnes en bonne santé. Au cours de 4 séances, l’équipe envoyait des ultrasons pendant environ une minute vers des zones peu accessibles du cerveau des participants comme le noyau accumbens. Ce dernier est, en effet, connu pour jouer un rôle central dans le circuit de la récompense, la motivation, le plaisir, mais également de l’impulsivité et la dépendance.

Environ 10 minutes après l'intervention, les volontaires étaient placés dans un scanner. Il leur était demandé d’effectuer une série de tâches pendant une heure. L'équipe surveillait les changements de leur comportement et de leur activité cérébrale et notait leurs performances.

Résultats : la TUS influence la manière dont les personnes font le lien entre leurs comportements et les récompenses obtenues. Elles ont davantage tendance à répéter le choix qui s'est avéré payant. Leur vitesse d'apprentissage suite à des résultats ou des commentaires positifs était aussi plus importante.

Stimulation transcrânienne par ultrasons : un moyen plus simple d’atteindre le noyau accumbens

Le noyau accumbens est une cible thérapeutique de plusieurs troubles comme les addictions, les troubles du comportement alimentaire ou encore la dépression. Mais il est difficile d’accès. Des opérations invasives sont nécessaires pour administrer le traitement (par exemple des électrodes). Pour les chercheurs, cette étude sur la TUS va changer la donne.

"Nous avons mis en évidence un lien clair entre un processus cognitif spécifique et une structure cérébrale profonde qui, jusqu'alors, était inaccessible sans intervention chirurgicale. Elle marque un tournant pour les neurotechnologies, démontrant qu'une approche non invasive par ultrasons peut influencer le comportement et pourrait un jour contribuer à rétablir l'équilibre mental", explique dans un communiqué la professeure Elsa Fouragnan qui a dirigé les travaux.

"La possibilité de moduler cette zone (le noyau accumbens, NDLR) de manière non invasive et personnalisée ouvre des perspectives extraordinaires pour des applications cliniques", notamment dans le traitement des addictions, de la dépression ou des troubles du comportement alimentaires.