Un verre de jus par jour d’orange protège votre coeur

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, boire chaque jour un demi litre de jus d’orange pourrait être bénéfique pour la santé cardiovasculaire.

Dans le détail, cette boisson modifierait l’activité de gènes qui limitent l’inflammation, régulent la pression artérielle et gèrent le métabolisme des lipides et du sucre.

Néanmoins, ces résultats devront être confirmés par d’autres travaux et, selon les recommandations actuelles, il vaut mieux manger un fruit entier que de boire un jus.

Un plaisir bon pour le cœur ! Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Molecular Nutrition & Food Research, boire un verre de jus d’orange chaque jour serait bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Plus précisément, cette boisson pourrait influencer l’activité de nombreux gènes présents dans les cellules immunitaires, notamment ceux qui limitent l’inflammation, régulent la pression artérielle et gèrent le métabolisme des lipides et du sucre.

Le jus d’orange impacte près de 1.700 gènes

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont mené un essai avec vingt adultes - dix hommes et dix femmes - âgés de 21 à 36 ans, en bonne santé. Pendant deux mois, chez eux, ils ont dû boire chaque jour un demi-litre de jus d’orange 100 % pur jus, en deux prises distinctes, et ne pas consommer d’agrumes. Pour mesurer l’impact de cette habitude sur leur santé, tous les participants ont dû faire des analyses sanguines au début et à la fin de l’expérience.

Résultats : l’expression de près de 1.700 gènes avait évolué. Pour certains, ces changements avaient des effets particulièrement bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, notamment ceux impliqués dans l’inflammation, la régulation de la pression artérielle et le métabolisme des lipides (transport des graisses, régulation du cholestérol) et du sucre.

Jus d'orange et cœur : les bénéfices ne sont pas les mêmes pour tous

Les chercheurs ont observé des différences en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC) des participants. Ceux en surpoids présentaient des modifications plus importantes des gènes impliqués dans le métabolisme des graisses, tandis que les volontaires plus minces avaient des effets plus marqués sur l'inflammation.

Alors faut-il, nous aussi, boire un demi-litre de jus d’orange par jour ? News medical souligne les limites de l’étude, c’est-à-dire la petite taille de l’échantillon et l’absence de boisson témoin. D’autres travaux devront être menés pour confirmer les bénéfices de cette boisson sur la santé.

Et ce d’autant plus que les jus de fruits contiennent certes des vitamines, mais aussi beaucoup de sucres et peu de fibres. L’idéal est de remplacer cette boisson par le fruit entier, selon Mangerbouger.fr. Et si l’envie est trop forte, optez pour le fait maison avec un jus pressé ou un smoothie.