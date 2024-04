Voici pourquoi vous devriez boire du jus d’orange pur à 100 % au lieu de boissons sucrées

L'ESSENTIEL La compensation calorique était presque complète après la consommation de jus d'orange pur à 100 % par rapport à la boisson contenant du saccharose (84 % contre −24,7 %).

La consommation de jus d’orange pressé a entraîné une diminution de la prise alimentaire au déjeuner.

Les concentrations de glycémie du reste de la journée étaient aussi plus faibles après un verre de jus d'orange pur par rapport à la boisson contenant du saccharose.

Les jus de fruits sont souvent vus comme des alternatives nutritives aux fruits entiers, qui contiennent des sucres naturels, des fibres, des micronutriments et des composés bioactifs. Cependant, selon les conseils diététiques visant à réduire l’apport quotidien en sucres libres, il faudrait réduire leur consommation, car ils sont très sucrés et pauvres en fibres, ce qui favorise la prise de poids.

240 ml de jus d’orange pur, d’une boisson contenant du saccharose ou de l’eau

Dans une récente étude, des chercheurs de l’université métropolitaine de Toronto (Canada) ont voulu comparer les effets d’une boisson à la saveur orange et contenant du saccharose, soit du "sucre de table", à ceux d’un jus d’orange pur à 100 % sur la prise alimentaire au prochain repas, la réponse glycémique, l'appétit moyen, les émotions et les caractéristiques sensorielles. Pour cela, ils ont recruté 36 adultes âgés de 18 à 45 ans et ayant un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 18,5 et 24,9 kg/m2.

Lors d’une expérience, les participants ont consommé, dans un ordre aléatoire et à au moins 5 jours d'intervalle, trois boissons de 240 ml. Ces dernières étaient du jus d'orange pur à 100 %, une boisson contenant du saccharose ou de l’eau. La réponse glycémique, l'appétit moyen et les émotions subjectives ont été mesurés toutes les 15 minutes pendant 60 minutes. Pour évaluer la prise alimentaire, l’équipe a proposé aux volontaires une pizza toutes les 10 minutes pendant 30 minutes pour le déjeuner. Ces derniers ont dû en manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. La réponse glycémique du reste de la journée et l'apport énergétique ont été déterminés à l'aide d'un glucomètre continu et d'un enregistrement alimentaire.

Une baisse de la prise alimentaire et la glycémie après la consommation du jus d’orange pressé

Selon les résultats, parus dans la revue Nutrients, il n’y avait pas de différence significative dans l’appétit moyen entre les boissons. Cependant, la glycémie était plus faible après que les adultes aient bu du jus d’orange pur. Cela "montre que le corps peut reconnaître une différence entre les sucres naturels et les sucres ajoutés". En outre, l’apport énergétique était inférieur chez les participants ayant consommé ce jus de fruit pressé. Cet effet a persisté pour le reste de la journée.

Les auteurs ont observé que l'énergie contenue dans le jus d'orange a été compensée au repas suivant, c'est-à-dire que les volontaires ont diminué leur apport alimentaire au déjeuner d'une quantité similaire à l'énergie contenue dans le jus d'orange, alors que les personnes ont mangé plus de calories au déjeuner après avoir consommé la boisson contenant du saccharose.