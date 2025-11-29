Près d’un Français sur deux ne fait pas de bilan de santé annuel

- Les Français sont inquiets pour leur santé mentale et les effets du climat, mais peu passent un bilan de santé annuel.
- En entreprise, les salariés veulent plus de prévention.
- Les dirigeants sont favorables, mais peinent à concrétiser leurs intentions.
Quand il s’agit de santé, les craintes des Français sont variées, mais deux enjeux les inquiètent tout particulièrement : la santé mentale (31 % de la population, 35 % des salariés) et l’impact du dérèglement climatique (31 %), selon une enquête réalisée par Odoxa pour Harmonie Mutuelle et intitulée "Health Day et prévention santé en entreprise". Dans ce contexte anxiogène, on pourrait s’attendre à un suivi médical régulier. Or, moins d’une personne sur deux se rend chaque année chez le médecin pour un bilan de santé.
Santé mentale : la prévention en entreprise jugée insuffisante
Dans le détail, 44 % des Français et 52 % des salariés ne réalisent aucun examen annuel pour faire le point sur leur santé. Un défaut de prévention encore plus marqué chez les personnes de moins de 35 ans (57 %), les 35-49 ans (54 %), les ouvriers, les employés et les travailleurs indépendants (54 %).
"Aujourd’hui, six salariés sur dix estiment que les actions de prévention en santé proposées par leur entreprise sont insuffisantes", relève l’étude. Et pour cause : seuls six dirigeants sur dix affirment en avoir effectivement mises en place. Pourtant, 8 salariés sur 10 aimeraient participer à des actions de prévention, plaçant une "forte confiance" dans leur utilité sur la santé mentale (80 %), les conditions de travail (79 %) ou encore la lutte contre la sédentarité (77 %). Le désir d'agir est donc là, mais l'offre ne suit pas toujours.
Manque de temps, contraintes budgétaires...
Les dirigeants, eux, ne manquent pas de bonne volonté, selon leurs dires : 98 % se disent favorables à des actions de prévention en santé, et 90 % sont convaincus de leur impact positif sur l’absentéisme. Mais concrètement, seules 55 % des entreprises ont agi sur l’ergonomie des postes de travail, et moins d’une sur deux sur des sujets pourtant essentiels comme la santé mentale ou les risques musculosquelettiques. En cause : le manque de temps (49 %), les contraintes budgétaires (40 %), ou encore les difficultés logistiques. Pourtant, 9 dirigeants sur 10 aimeraient être accompagnés par leur mutuelle pour mettre en place des ateliers de sensibilisation ou des activités physiques.