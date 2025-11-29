Près d’un Français sur deux ne fait pas de bilan de santé annuel

L'ESSENTIEL Les Français sont inquiets pour leur santé mentale et les effets du climat, mais peu passent un bilan de santé annuel.

En entreprise, les salariés veulent plus de prévention.

Les dirigeants sont favorables, mais peinent à concrétiser leurs intentions.

Quand il s’agit de santé, les craintes des Français sont variées, mais deux enjeux les inquiètent tout particulièrement : la santé mentale (31 % de la population, 35 % des salariés) et l’impact du dérèglement climatique (31 %), selon une enquête réalisée par Odoxa pour Harmonie Mutuelle et intitulée "Health Day et prévention santé en entreprise". Dans ce contexte anxiogène, on pourrait s’attendre à un suivi médical régulier. Or, moins d’une personne sur deux se rend chaque année chez le médecin pour un bilan de santé.

Santé mentale : la prévention en entreprise jugée insuffisante

Dans le détail, 44 % des Français et 52 % des salariés ne réalisent aucun examen annuel pour faire le point sur leur santé. Un défaut de prévention encore plus marqué chez les personnes de moins de 35 ans (57 %), les 35-49 ans (54 %), les ouvriers, les employés et les travailleurs indépendants (54 %).

"Aujourd’hui, six salariés sur dix estiment que les actions de prévention en santé proposées par leur entreprise sont insuffisantes", relève l’étude. Et pour cause : seuls six dirigeants sur dix affirment en avoir effectivement mises en place. Pourtant, 8 salariés sur 10 aimeraient participer à des actions de prévention, plaçant une "forte confiance" dans leur utilité sur la santé mentale (80 %), les conditions de travail (79 %) ou encore la lutte contre la sédentarité (77 %). Le désir d'agir est donc là, mais l'offre ne suit pas toujours.

Manque de temps, contraintes budgétaires...

Les dirigeants, eux, ne manquent pas de bonne volonté, selon leurs dires : 98 % se disent favorables à des actions de prévention en santé, et 90 % sont convaincus de leur impact positif sur l’absentéisme. Mais concrètement, seules 55 % des entreprises ont agi sur l’ergonomie des postes de travail, et moins d’une sur deux sur des sujets pourtant essentiels comme la santé mentale ou les risques musculosquelettiques. En cause : le manque de temps (49 %), les contraintes budgétaires (40 %), ou encore les difficultés logistiques. Pourtant, 9 dirigeants sur 10 aimeraient être accompagnés par leur mutuelle pour mettre en place des ateliers de sensibilisation ou des activités physiques.