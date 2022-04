La santé mentale n'est toujours pas une priorité pour les entreprises françaises

L'ESSENTIEL A l'automne 2021, selon la dernière vague de l'enquête CoviPrev de Santé Publique France, 17% des Français montraient "des signes d'un état dépressif".

23% avaient "des signes d'un état anxieux".

Si la santé mentale est une problématique de plus en plus exposée dans les médias et sur les réseaux sociaux, elle est encore loin d’être un sujet central au sein de la plupart des entreprises françaises.

Sentiment de tristesse

Ainsi, selon un nouveau sondage réalisé par Captera, 44% des travailleurs estiment que leur entreprise accorde peu voire aucune importance à leur santé mentale. Pourtant, "un impact visible sur la santé physique et morale des employés a été évoqué en lien direct avec leur travail ou leurs tâches professionnelles", écrivent les auteurs de l’enquête.

Parmi les quatre conséquences principales mentionnées figurent :

- des problèmes de sommeil (36%).

- Une inquiétude constante (23%).

- Un sentiment de tristesse (19%).

- Des symptômes physiques, tels que des vertiges, des tensions ou douleurs musculaires, des problèmes d’estomac, des douleurs thoraciques ou même une accélération du rythme cardiaque (18%).

Flexibilité des horaires

Par ailleurs, seuls 19% des employés interrogés affirment que leur structure professionnelle offre des ressources en matière de santé mentale (comme des conseils, des remboursements bien-être, du yoga, etc.). Et au sein du groupe de répondants dont les entreprises disposent de moyens psychologiques, 10% d’entre eux déclarent n’en être jamais informés.

Pour préserver leur santé mentale, les sondés estiment que les éléments les plus efficaces sont : la flexibilité des horaires, les congés payés, les équipements ergonomiques pour le bureau à domicile et enfin les remboursements pour les activités liées au bien-être, comme le sport par exemple.