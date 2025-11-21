  • CONTACT
Cancer du sang : l’inflammation de la moelle osseuse pourrait expliquer son apparition

L’inflammation chronique peut avoir des effets sur la moelle osseuse des personnes présentant des mutations génétiques au niveau des cellules souches sanguines. Cela pourrait favoriser le développement du cancer du sang, comme la leucémie.

Cancer du sang : l’inflammation de la moelle osseuse pourrait expliquer son apparition Tingting Ji/istock
L'ESSENTIEL
  • En cas d'inflammation dans l'environnement de la moelle osseuse, certaines cellules peuvent perturber la formation du sang.
  • Certaines modifications génétiques des cellules souches augmentent ce risque.
  • Ce phénomène pourrait expliquer le développement de certains cancers du sang.

C’est une étape importante dans la compréhension des cancers du sang. Dans la revue Nature Communications, des scientifiques allemands expliquent avoir découvert comment l’inflammation au niveau de la moelle osseuse peut favoriser le développement de ces maladies. Cela concerne les personnes présentant des mutations des cellules souches sanguines. 

Comment l'environnement de la moelle osseuse peut contribuer au développement du cancer du sang ? 

"Le microenvironnement de la moelle osseuse, également appelé microenvironnement médullaire, est essentiel à la formation des cellules sanguines. Il permet l’échange de signaux entre les cellules et influence ainsi la croissance à la fois des cellules saines et de celles génétiquement modifiées, potentiellement pathogènes, précisent les auteurs dans un communiqué. Malgré sa grande importance pour la formation du sang, on sait peu de choses sur la manière dont le microenvironnement de la moelle osseuse contribue au développement des cancers du sang."

Leurs travaux avaient donc pour objectif de mieux comprendre ce microenvironnement. Pour ce faire, ils ont analysé des échantillons de moelle osseuse de 84 donneurs, dont une partie présentaient des modifications génétiques spécifiques de certaines cellules souches. Il s’agissait de l'hématopoïèse clonale à potentiel indéterminé et des syndromes myélodysplasiques (SMD).  

Moelle osseuse : une inflammation qui favorise le développement du cancer du sang 

Dans le microenvironnement de la moelle osseuse de sujets atteints de l'hématopoïèse clonale à potentiel indéterminé et de SMD, les chercheurs ont découvert un groupe de cellules souches inflammatoires du tissu conjonctif. "Contrairement aux cellules stromales saines, les cellules inflammatoires libèrent de grandes quantités de molécules de signalisation qui attirent et activent certaines cellules immunitaires qui répondent à l'interféron protéique de l'organisme, un composant du système immunitaire, développent-ils. Ces cellules T sensibles à l’interféron ont encore intensifié les processus inflammatoires et perturbé la formation normale du sang." Ce phénomène favorise le développement du cancer du sang.

Cancer du sang et moelle osseuse : l'espoir de traitements préventifs 

"Notre recherche montre que le microenvironnement de la moelle osseuse influence activement les premiers stades du développement du cancer du sang, résume le Dr Guezguez, co-auteur de l'étude. Grâce aux progrès de l'analyse génétique, nous pouvons détecter les précurseurs des cancers du sang des années avant l'apparition des symptômes."

Avec son équipe, il espère que ces découvertes permettront de mettre au point des thérapies pour prévenir l'hématopoïèse clonale à potentiel indéterminé et les syndromes myélodysplasiques (SMD). Cela pourrait empêcher qu’elles évoluent en cancer du sang. "Les signatures moléculaires distinctes des cellules stromales mésenchymateuses inflammatoires et des cellules T sensibles à l'interféron pourraient également servir de biomarqueurs pour identifier les individus à risque bien avant l'apparition des symptômes cliniques", complète le Dr Guezguez.

