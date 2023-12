Leucémie : une thérapie personnalisée améliore la survie des patients

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point une nouvelle thérapie contre la leucémie lymphoïde chronique (LLC), basée sur la surveillance des tests sanguins et donc plus adaptée à chaque patient.

Avec ce traitement personnalisé, les chances de survie au cancer des volontaires de l’étude ont significativement augmenté par rapport à celles avec le traitement standard de la LLC, avec plus de 19 patients sur 20 en rémission trois ans après le début du traitement.

Selon l’Institut national du cancer, on estime à 4.674 le nombre de nouveaux cas de LLC en 2018, dont 59 % chez l’homme. Cela représente un peu plus de 1 % de l’ensemble des cancers et 30 % de l’ensemble des leucémies. Les hommes sont davantage touchés que les femmes.

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est un type de cancer qui affecte le sang et la moelle osseuse. Il ne peut généralement pas être guéri, mais peut être géré par un traitement, comme les bloqueurs de croissance du cancer. Le problème est que ces médicaments sont généralement administrés en continu ou pour la même durée fixe plutôt qu’adaptés à chaque malade. Résultat, nombreux sont les patients qui arrêtent le traitement trop tôt, avec un risque plus probable de rechute.

Mais une nouvelle thérapie, testée lors d’un essai clinique mené dans plus de 100 hôpitaux du Royaume-Uni, semble faire ses preuves en aidant les patients à survivre plus longtemps et à rester en rémission.

Une augmentation des chances de survie à une LLC

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans le New England Journal of Medicine, les chercheurs de l’Université de Leeds se sont appuyés sur une cohorte de 1.509 volontaires adultes âgés en moyenne de 62 ans et atteints de LLC non traitée, répartis en quatre groupes recevant chacun un traitement différent. A savoir une combinaison de médicaments bloquant la croissance du cancer (appelés Ibrutinib et Venetoclax), mais administrés pendant des durées distinctes, en fonction de la rapidité avec laquelle la maladie des patients a réagi – des prélèvements sanguins étaient effectués en parallèle pour surveiller leur réponse biologique.

Résultat, avec cette thérapie personnalisée, les chances de "survie sans progression et de survie globale" ont significativement augmenté par rapport à celles avec le traitement standard de la LLC, avec plus de 19 patients sur 20 en rémission trois ans après le début du traitement. À la fin de cet essai, 87 patients avaient vu leur maladie progresser, dont 75 sous traitement lambda contre 12 sous traitement personnalisé. Et, à ce jour, 34 de ces patients sont décédés, dont 25 "standard" et seulement 9 "personnalisé".

Vers de nouvelles thérapies pour les patients atteints de leucémie

"La plupart des patients traités avec la nouvelle combinaison n'ont pas de leucémie détectable dans leur sang ou leur moelle osseuse à la fin du traitement, ce qui est très encourageant, résume Peter Hillmen, professeur d'hématologie et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Son confrère Dr Iain Foulkes ajoute : "L’essai a également trouvé le moyen d’appliquer le traitement sans nécessiter de tests de moelle osseuse fréquents, plus invasifs et souvent douloureux."

L'équipe de recherche espère maintenant que cette approche thérapeutique plus personnalisée, basée sur la surveillance des tests sanguins, sera adoptée comme nouvelle norme pour les patients atteints de LLC, annonçant "un grand changement dans la façon dont la maladie sera traitée".