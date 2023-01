Leucémie : cette mère a dû se battre pour qu'on soigne sa fille de 3 ans

L'ESSENTIEL Chez les adolescents âgés de 15 à 17 ans, 16 % des cas de cancers sont des leucémies selon la Fondation pour la recherche sur le cancer.

Les symptômes de la leucémie peuvent être des douleurs osseuses ou abdominales, le gonflement de ganglions, l’augmentation de volume de la rate ou du foie, etc.

Pendant 10 mois, les médecins ont répété à Ilona Zahorszki, la maman de Theano, une petite fille de trois ans, que cette dernière allait bien et qu’il s’agissait de réactions normales à des pathologies bénignes.

Pas de prise de sang pour des pathologies bénignes

Depuis son entrée à la crèche en août, sa fille souffrait de maladies à répétition : rhumes, infections diverses… “Chaque fois que j'allais voir un médecin, je demandais des prises de sang, explique lona Zahorszki au média Daily Mail. Je savais que quelque chose n'allait pas parce que toute sa personnalité avait changé. Elle voulait tout le temps des câlins et ne courait plus. Avant d'être malade, elle était une enfant très active. Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait également commencé à avoir des crises de colère. Je demandais qu'elle soit envoyée dans une clinique pédiatrique pour vérifier pourquoi elle était tout le temps malade. Mais le médecin généraliste m'a dit qu'elle était normale.”

La petite fille a ensuite eu de nouveaux symptômes, notamment une douleur à la jambe. “On nous a dit à la première hospitalisation que c'était une lésion des tissus mous, puis on nous a dit que c'était une sorte d'arthrite infantile”, poursuit la maman. À la mi-novembre, Theano avait beaucoup de mal à marcher et était trop malade pour aller à la crèche.

“Elle a commencé à avoir mal au ventre, développe la maman. Elle est devenue constipée et se plaignait de la douleur. Elle pleurait toute la journée et sa jambe lui faisait encore mal.” Mais, même à ce stade, les médecins minimisent en diagnostiquant une constipation et lui donnent des laxatifs tout en refusant de lui faire des tests sanguins.

L’état de la petite fille s’est donc aggravé jusqu’au 31 décembre, quand ses parents ont décidé, à cause de l’augmentation de ses symptômes, de l’emmener à l’hôpital. Cette fois, les médecins ont réalisé des tests sanguins et ont découvert que la petite fille était très malade… Elle avait une leucémie, avec 81 % des cellules sanguines de la moelle osseuse affectées.

Cancer du sang : une leucémie diagnostiquée chez l’enfant

"Le médecin m'a dit que sa leucémie avait probablement commencé il y a trois ou quatre mois, lorsque tous les rhumes et les infections avaient débuté, explique Ilona Zahorszki. Un médecin m'a dit qu'elle n'aurait eu qu'un ou deux mois [d’espérance de vie] si je n'étais pas entrée quand je l'ai fait. Je veux juste dire aux autres mamans que lorsqu'elles sentent que quelque chose ne va pas, elles doivent continuer à le dire à leur médecin.” Aujourd’hui, la petite fille a un très bon pronostic de survie.

Les leucémies sont des cancers des globules blancs ou des cellules qui se développent en globules blancs, selon le Manuel MSD. Elles se divisent en quatre principaux types en fonction de la rapidité de leur évolution et des caractéristiques des globules blancs qui deviennent cancéreux : la leucémie lymphoïde aiguë, la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoïde chronique et la leucémie myéloïde chronique.

En France, selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, 29 % des 1.780 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez l’enfant de moins de 15 ans sont des leucémies.