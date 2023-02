Leucémie : les infections pendant la grossesse augmenteraient le risque pour l'enfant

L'ESSENTIEL Les enfants dont les mères ont souffert d’une infection ont un risque accru de souffrir d’une leucémie avant 15 ans.

Le lien entre infection pendant la grossesse et leucémie est particulièrement important avec les infections génitales et urinaires.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour confirmer cette découverte.

Il pourrait être prudent de surveiller de près la santé des enfants dont les mères ont fait une infection pendant la grossesse. Une étude, parue dans la revue JAMA Network Open le 20 février 2023, a mis en lumière une association entre cette maladie maternelle et le développement d’une leucémie infantile.

Un lien entre infection des voies uro-génitales et la leucémie

L’équipe scientifique internationale a analysé les dossiers de plus de 2,2 millions d'enfants nés au Danemark entre 1978 et 2015. Les petits participants ont été suivis pendant 12 ans en moyenne, au cours desquels 4.362 d’entre eux ont été diagnostiqués d'un cancer avant l'âge de 15 ans. 1.307 avaient une leucémie : 1.050 une leucémie aiguë myéloïde (LAM), 192 une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et 92 une autre forme.

Les chercheurs ont ainsi découvert que les bébés dont la maman avait eu une infection pendant la grossesse présentaient un risque accru de leucémie de 35 % par rapport à ceux dont la mère n’avait pas été malade.

Toutefois, ce lien n’était pas visible avec tous les troubles. Si aucune association n'a été observée pour les infections des voies respiratoires et digestives, celles de l’appareil génital et urinaire semblent être problématiques pour les plus jeunes. Elles étaient respectivement associées à un risque accru de 142 % et 65 % de leucémie infantile. "L'analyse de la fratrie a montré des estimations comparables à l'analyse de la cohorte entière. Les schémas d'association pour LAL et LAM étaient similaires à ceux de n'importe quelle leucémie", expliquent les auteurs dans leur article. "Nous avons constaté que l'infection des voies urinaires et génitales pendant la grossesse était associée à un risque plus élevé de leucémie infantile, mais le risque absolu associé restait faible compte tenu de la rareté de la leucémie infantile", précisent-ils.

De plus, le risque de leucémie était également multiplié par trois chez les enfants dont la mère avait contracté une infection sexuellement transmissible au cours de sa grossesse. Par contre, les infections maternelles pendant la grossesse n’augmenteraient pas les risques d'autres cancers infantiles, tels que le lymphome ou les tumeurs cérébrales.

Leucémie : une avancée vers une meilleure compréhension

Même si la leucémie est l’un des cancers pédiatriques les plus fréquents (29 % des cancers infantiles en France), ses causes restent mal connues. L’auteur principal Jian-Rong He et ses collègues pensent avoir mis en lumière un mécanisme possible. "Les résultats suggèrent que des facteurs liés au système immunitaire pendant la grossesse peuvent être impliqués dans le développement de la leucémie infantile", expliquent-ils.

Ils avancent ensuite : "La leucémie infantile peut provenir de l'utérus, étant donné que des lésions chromosomiques liées à la leucémie ont été observées à la naissance. Des études antérieures ont rapporté que les niveaux de cytokines à la naissance étaient différents pour les enfants en bonne santé par rapport aux individus qui ont développé une leucémie dans l'enfance."

Néanmoins, des travaux épidémiologiques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces conclusions et enquêter sur les mécanismes sous-jacents de la leucémie chez les enfants.