«Rareté médicale» : elle accouche de quintuplés à 28 semaines de grossesse

L'ESSENTIEL La naissance de quintuplés est une "rareté médicale", car elle ne survient que dans une grossesse sur 50 millions, selon les médecins de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin.

Dans l’établissement, 25 soignants ont été sollicités pour l’accouchement, préparé minutieusement, par césarienne de cinq enfants prématurés.

La mère se porte bien. "Les deux filles et les trois garçons se développent à merveille et ont déjà plus que doublé leur poids de naissance."

"Oui, vous avez bien compté : fin septembre, des quintuplés sont nés à la clinique d'obstétrique !" C’est ce qui est écrit dans une publication sur Facebook de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin (Allemagne). Dans un communiqué, l’établissement explique que cinq bébés sont venus au monde à la fin de la 28ème semaine de grossesse par césarienne. Les médecins en charge de l’accouchement indiquent que la naissance de quintuplés est une "rareté médicale". En effet, elle ne survient naturellement que dans une grossesse sur 50 millions. "En raison de sa rareté, la naissance de quintuplés est un événement exceptionnel et un défi logistique particulier, même pour les obstétriciens expérimentés", a déclaré le professeur Wolfgang Henrich, directeur de la clinique d'obstétrique.

"Préparation minutieuse" : un accouchement avec 25 soignants

Cette "naissance est le résultat d'une préparation minutieuse et d'une étroite collaboration entre la médecine obstétricale et la néonatologie. (…) Un tel accouchement nécessite une équipe parfaitement coordonnée composée d'obstétriciens, d'anesthésistes, de néonatologistes, de sages-femmes et d'infirmiers en chirurgie." Pour cette intervention, 25 soignants ont été mobilisés. D’après eux, mes étapes nécessaires avaient été planifiées de manière intensive à l'avance et tout le monde était prêt à intervenir jour et nuit. "Nous sommes heureux que tout se soit bien passé." Immédiatement après l'accouchement, l'équipe a pris en charge les premiers soins. "Les prématurés multiples nécessitent une attention particulière, surtout dans les premières heures. Nous surveillons très attentivement leur respiration, leur circulation sanguine et leur température. Chaque enfant a ses propres besoins", a expliqué le professeur Christoph Bührer, directeur de la clinique de néonatologie.

"Les deux filles et les trois garçons ont déjà plus que doublé leur poids de naissance"

Le médecin ajouté que "dans le cas des naissances multiples, certains enfants ont besoin d'un peu plus de temps au début pour prendre du poids ou stabiliser leurs fonctions corporelles. Nous observons leur développement de près, mais avec sérénité, et les progrès réalisés jusqu'à présent sont très encourageants." Dès que les petits seront assez forts, ils pourront rentrer chez eux. Actuellement, ils se portent bien, tout comme leur mère. "Les deux filles et les trois garçons se développent à merveille et ont déjà plus que doublé leur poids de naissance", selon l’hôpital.

"Nous sommes heureux de pouvoir tenir nos cinq enfants en bonne santé et en bonne santé dans nos bras. Nous nous sentons très bien pris en charge ici, mais nous attendons bien sûr avec impatience le jour où nous pourrons rentrer ensemble à la maison. D'ici là, nous observons chaque jour comment nos petits chéris grandissent et s'épanouissent", a confié la mère de famille.