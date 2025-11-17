Déclin cognitif : l’hypertension affecte le cerveau dès les premiers jours

L'ESSENTIEL L’hypertension affecte le cerveau dès les premiers jours, avant même que la pression artérielle n’augmente.

Elle provoque des altérations précoces des vaisseaux, des interneurones et des oligodendrocytes, ce qui impacte la capacité des neurones à communiquer entre eux.

À terme, les auteurs espèrent que cette meilleure compréhension du lien entre hypertension artérielle et déclin cognitif permettra la mise au point de traitements.

Un adulte sur trois est concerné par l’hypertension artérielle (HTA), mais seule la moitié le sait, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette maladie chronique peut en effet rester silencieuse pendant plusieurs années, sans aucun symptôme. Sans traitement, l’hypertension artérielle peut entraîner diverses complications, notamment cérébrovasculaires ou neurodégénératives. Les patients qui en sont atteints ont plus de risque de développer des troubles cognitifs mais, jusqu’à présent, les scientifiques n’arrivaient pas à expliquer les raisons de ce phénomène.

Avant le premier signe clinique, l’hypertension impacte déjà le cerveau

Pour lever cette inconnue, des chercheurs ont mesuré l’impact de cette maladie chronique sur les vaisseaux sanguins, les neurones et la substance blanche du cerveau. Pour cela, ils ont mené des expériences sur des souris, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Neuron. "Nous avons constaté que les principales cellules responsables du déclin cognitif étaient affectées seulement trois jours après l'induction d'une hypertension chez la souris, avant même que la pression artérielle n'augmente", explique le Dr Costantino Iadecola, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Ainsi, avant le premier signe clinique de l’HTA, l’augmentation de la pression du sang dans les vaisseaux sanguins, la maladie affecte déjà le cerveau.

Dans le détail, les scientifiques ont mesuré l’impact de l’hypertension artérielle sur le cerveau de souris. Pour cela, ils ont induit la maladie aux rongeurs et ont mesuré les effets néfastes sur leur cerveau à 3 et à 42 jours. Les auteurs ont observé un affaiblissement de la barrière hémato-encéphalique, qui protège habituellement le cerveau en empêchant le passage de molécules nocives, une dégradation des interneurones et une baisse du nombre de cellules oligodendrocytes, qui doivent protéger le cerveau. Ainsi, les neurones ont donc plus de mal à communiquer entre eux. Entre le troisième et le quarante-deuxième jour, ces effets néfastes se sont aggravés dans le cerveau.

Mieux comprendre pour protéger le cerveau des personnes atteintes d’HTA

"L'ampleur des altérations précoces induites par l'hypertension était assez surprenante, assure le Dr Costantino Iadecola. Comprendre la façon dont l'hypertension affecte le cerveau aux niveaux cellulaire et moléculaire dès les premiers stades de la maladie pourrait fournir des pistes pour identifier des moyens de bloquer la neurodégénérescence.”

En plus de réaffirmer le lien entre hypertension artérielle et déclin cognitif, cette étude en explique les raisons. À terme, les scientifiques espèrent que cette meilleure compréhension permettra la mise au point de traitement pour protéger le cerveau des personnes atteintes d’hypertension artérielle. En France, 17 millions d’adultes en seraient atteints, dont plus de 6 millions sans le savoir, selon Santé publique France.

"L’hypertension est une cause majeure de lésions cardiaques et rénales, lésions qui peuvent être prévenues par des médicaments antihypertenseurs, conclut le Dr Costantino Iadecola. Par conséquent, indépendamment des fonctions cognitives, le traitement de l’hypertension artérielle est une priorité.”