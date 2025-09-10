Hypertension : ne vous fiez pas aux images sur le net pour prendre votre tension !

L'ESSENTIEL Seule 1 image sur 7 en ligne de prise de la pression artérielle est conforme aux procédures recommandées.

25 % des images montrant l’auto-mesure de la pression artérielle à domicile étaient exactes, contre 8 % pour les clichés illustrant les mesures faites dans un cabinet médical.

Ces photos erronées pourraient augmenter les risques de mauvaises mesures de la tension artérielle.

Si prendre la tension artérielle est presque un geste machinal pour les professionnels de la santé, il l’est beaucoup moins pour le grand public. Ainsi, s’il nous est demandé de mesurer notre pression artérielle, nous serons nombreux à avoir le réflexe de regarder sur le net pour voir la marche à suivre.

Mais cela peut nous conduire à l’erreur. Une étude, menée par l’American Heart Association, révèle que seule 1 image en ligne sur 7 montrant comment prendre la tension artérielle est conforme aux procédures recommandées. Les chercheurs qui ont publié leurs travaux dans la revue Hypertension, estiment que ces modèles erronés peuvent contribuer à des erreurs de mesures.

Prise de tension artérielle : seules 14 % des photos sur le net sont exactes

Pour cette étude, l’équipe a effectué une recherche Google le 22 juillet 2024 pour réunir les visuels présentant une mesure de la tension artérielle publiées sur les 11 principaux sites de photos en ligne, dont Adobe Stock, Flickr, Getty Images, iStock, et Shutterstock. 1.106 photos identifiées avec le terme de recherche « prise de tension artérielle » ont été retenues. 63 % d’entre elles étaient prises dans un environnement médical et les 37 % restantes représentaient une mesure faite à domicile.

En observant ces photos, seules 14 % exposaient une prise de tension artérielle exacte. Autre constat : les visuels montrant une mesure à domicile étaient environ trois fois plus précis que ceux présentant un examen réalisé dans un cabinet médical. Les chercheurs ont également dressé la liste des inexactitudes les plus fréquentes sur ces clichés :

le dos de l’individu n’était pas soutenu (73 %) ;

l'avant-bras entier ne reposait pas sur une surface plane ou une table (55 %) ;

en utilisant un dispositif manuel d’auto-pompage au lieu d’un dispositif électronique ou à piles pour le bras (52 %) ;

les pieds pendaient au lieu d’être à plat sur le sol (36 %) ;

le professionnel de la santé (23 %) et le patient (18 %) parlaient pendant la prise de mesure ;

le milieu du bras n’était pas au niveau du cœur (19 %) ;

les gens avaient les jambes croisées (13 %) ;

le patient n'était pas assis (5 %) ;

le brassard était placé sur les vêtements (12 %) plutôt que sur le bras nu.

"Comme les gens ont tendance à mieux mémoriser les images que les mots – un phénomène connu sous le nom d'effet de supériorité de l'image – des images inexactes pourraient avoir de graves conséquences pour la santé publique", alerte l'auteure principale, Alta Schutte. En effet, de mauvaises mesures peuvent retarder la découverte de maladies cardiaques et leur prise en charge ou encore conduire à des diagnostics erronés.

"Il est important que chacun comprenne comment mesurer correctement sa tension artérielle. Les erreurs de mesure en clinique sont également un problème très fréquent. Nous souhaitons que chacun sache comment les professionnels de santé doivent mesurer leur tension artérielle afin de pouvoir identifier toute erreur si la procédure n'est pas suivie correctement", ajoute-t-elle dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Go Red for Women (@goredforwomen)

Automesure : comment bien prendre sa tension artérielle ?

Une bonne mesure de la tension artérielle à la maison repose en premier lieu sur l’utilisation des appareils les mieux adaptés. L’Assurance Maladie recommande ainsi de privilégier le tensiomètre électronique de bras (muni d’un brassard adapté à l’épaisseur et à la longueur de votre bras). "Les appareils à placer sur le poignet présentent un risque d’erreur de positionnement plus élevé", explique le site Ameli.

Pour ne pas fausser l’appareil, il est recommandé de ne pas faire d’exercice physique, ne pas fumer, ne pas manger et ne pas consommer de caféine dans les 30 minutes qui précèdent la mesure de la tension.

Lors de la prise de la pression artérielle, il est conseillé d'être installé dans une pièce calme, être assis depuis 3 à 5 minutes et ne pas parler pendant et entre les prises.

Pour une automesure réussie, il faut faire 3 mesures espacées d’une à deux minutes le matin avant le petit-déjeuner et avant d’avoir pris vos médicaments, ainsi que le soir avant de se coucher. Et cela durant trois jours de suite.

Lors de chaque prise, il est demandé de :

s'assoir sur une chaise, le dos soutenu par le dossier : les jambes ne doivent pas être croisées et les pieds sont posés à plat sur le sol;

poser le bras nu sur une table. Le milieu du bras est au niveau du cœur;

placer le brassard sur le bras nu, en respectant le sens indiqué sur l'appareil;

lancer ensuite l’appareil : pendant la mesure, il ne faut ni parler, ni bouger, ni serrer le poing.

"L’écran du tensiomètre affiche deux valeurs exprimées en millimètres de mercure (mm Hg). Le premier chiffre, le plus élevé, correspond à la pression artérielle systolique (mesurée quand le cœur se contracte pour éjecter le sang dans les artères). Le second chiffre désigne la pression artérielle diastolique (relevée quand le cœur est relâché et qu’il se remplit de sang). Notez soigneusement ces valeurs sur un relevé d'automesure tensionnelle", ajoute l’Assurance Maladie.