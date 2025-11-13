Y a-t-il un lien entre votre odeur corporelle et votre statut social ?

L'ESSENTIEL Les odeurs ont des effets sur notre perception des autres.

Une étude démontre que les traces olfactives de testostérone sont perçues comme associées à un statut social dominant.

L'odorat est un outil de communication entre individus.

Les odeurs traduisent ce que nous sommes. Des chercheurs canadiens l’expliquent dans une étude parue dans la revue Evolution and Human Behavior. Ils se sont intéressés au rôle de l'odeur corporelle dans la perception du statut social d’autrui. D’après leurs conclusions, certains critères olfactifs influent sur la façon dont nous estimons la position sociale des autres.

Des traces olfactives de testostérone sur des vêtements

"Nous avons examiné si les indices olfactifs associés aux niveaux de testostérone influencent l'évaluation du statut social", précise Marlise Hofer, chercheuse postdoctorale à l’University of Victoria, située en Colombie-Britannique. Pour le comprendre, ils ont recruté 76 hommes : tous ont fourni des échantillons de salive et des vêtements déjà portés. Les scientifiques ont mesuré leur taux de testostérone salivaire et ont cherché des traces olfactives de cette hormone dans leurs vêtements. Puis, tous les participants ont répondu à des questionnaires pour évaluer leur statut social. L’équipe de recherche s’est appuyée sur les résultats de travaux précédents : ils démontraient que la domination et le prestige étaient les deux stratégies humaines utilisées pour affirmer son statut social.

Les odeurs de testostérone sont associées à la domination

Les scientifiques canadiens ont recruté un second groupe pour tester les effets de l’odeur sur la perception de ces différents statuts sociaux. 797 personnes, hommes et femmes, ont participé à l'évaluation des échantillons. Il leur a été demandé d’évaluer les odeurs selon leur perception de domination et de prestige, et aussi selon leurs qualités, soit l’intensité, le caractère agréable ou séduisant. "Aucune corrélation significative n'a été observée entre les taux de testostérone et le prestige perçu, notent les auteurs. En revanche, la perception de domination était associée à des taux de testostérone plus élevés." Lorsque les participants ont senti les vêtements d'hommes présentant des taux de testostérone salivaire plus élevés, ils ont systématiquement perçu ces hommes comme plus dominants que ceux dont les taux de testostérone salivaire étaient plus faibles.

Odorat : un outil de communication et de distinction

"Cette étude contribue à un corpus de travaux croissant visant à comprendre comment la communication sociale s’opère par l’odorat, développe Marlise Hofer. Bien que nous considérions souvent la vue et l’ouïe comme nos principaux sens sociaux, l’odorat semble également véhiculer des informations subtiles mais significatives sur autrui." Pour cette spécialiste, la perte de l’odorat pourrait ainsi avoir des conséquences sociales. Précédemment, d’autres travaux ont montré que l’odorat a des effets sur d'autres aspects de la communication humaine : les odeurs peuvent traduire la peur, la maladie ou l’assurance.