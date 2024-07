Les bébés utilisent l’odeur de leur mère pour percevoir les visages

L'ESSENTIEL D’après une étude, la perception visuelle chez les nourrissons en développement repose activement sur les signaux d'odeur jusqu'à ce que le système visuel devienne efficace par lui-même.

L’étude révèle l’importance d’exposer les bébés, le plus tôt possible, à une multitude de signaux sensoriels.

Par exemple, ils apprendraient mieux ce qu'est une pomme en voyant sa forme et sa couleur, en entendant le son qu'elle fait quand on la croque, en sentant son odeur, en touchant sa forme et sa texture.

"Les êtres humains perçoivent le monde via les cinq sens, mais la question de savoir comment et quand la capacité d'intégration à travers ces sens apparaît-elle est sujet à débat. On sait notamment que les nourrissons peuvent utiliser des signaux multisensoriels pour percevoir leur environnement plus efficacement."

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Child Development, suggère par exemple que les bébés utilisent en particulier le parfum de leur mère pour percevoir visuellement les visages.

La perception visuelle repose sur les signaux d’odeur chez le nourrisson

"La recherche sur la perception multisensorielle est principalement axée sur l'audition et la vision, les sens 'dominants' chez l'Homme par rapport à l'odorat, qui a longtemps été jugé peu fonctionnel chez notre espèce. Mais tout indique que l’odorat est, contrairement aux autres sens, très fonctionnel chez les nourrissons. L’objectif de notre étude a été de déterminer si et comment l’odorat favorise et façonne le développement de la perception visuelle dans le cerveau du bébé", explique le Dr. Arnaud Leleu, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Lui et son équipe de chercheurs, issus de plusieurs universités françaises, se sont appuyés sur des examens d’électroencéphalogramme (EEG) pour enregistrer l’activité cérébrale de cinquante bébés âgés de 4 à 12 mois. Ils ont constaté qu’à cet âge-là, les réponses neuronales associées à la perception des visages étaient renforcées par la présence de l’odeur corporelle de la mère dans leur cerveau, mais également que "l’avantage d’ajouter l’odeur maternelle diminuait à mesure que l’enfant grandit, ce qui confirme une relation inverse entre l'efficacité de la perception visuelle et sa sensibilité à une odeur concomitante".

En clair, cela suggère que la perception visuelle repose activement sur les signaux d'odeur chez les nourrissons en développement jusqu'à ce que le système visuel devienne efficace par lui-même.

L’importance d’une exposition précoce à tous les signaux sensoriels

D’après les scientifiques, cette étude révèle l’importance d’exposer les enfants, le plus tôt possible, à une multitude de signaux sensoriels. "Une telle exposition précoce à des associations intersensorielles répétées est une pierre angulaire pour le développement futur de capacités cognitives telles que la mémoire sémantique, le langage et le raisonnement conceptuel", assurent-ils.

Par exemple, les nourrissons apprendraient plus efficacement ce qu'est une pomme en voyant sa forme et sa couleur, en entendant le son qu'elle fait quand on la croque, en sentant son odeur, en touchant sa forme et sa texture. Bref, en les exposant à tous les signaux sensoriels associés à l’objet en question.