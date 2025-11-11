Cancer du sein : une molécule prometteuse contre les formes agressives

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont mis au point une molécule, appelée SU212, capable de cibler l’enzyme énolase 1 (ENO1).

Cette enzyme est surexprimée dans les cellules cancéreuses, ce qui favorise la progression de la maladie.

En testant SU212 sur des souris atteintes de cancer du sein triple-négatif, ils ont réussi à détruire l'enzyme ENO1 et à arrêter la croissance de la tumeur et des métastases.

Chaque année, 15 % des cancers du sein diagnostiqués sont triple-négatifs, une forme très agressive de la maladie, selon l’Institut Curie. Ils touchent plus particulièrement les jeunes patientes et restent encore difficiles à traiter.

La molécule SU212 pour traiter le cancer du sein triple-négatif

Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell Reports Medicine, pourrait bientôt changer les choses. Dans ces travaux, des scientifiques de Oregon Health & Science University (OHSU), aux États-Unis, ont mis au point une molécule, appelée SU212, capable de cibler l’enzyme énolase 1 (ENO1).

Habituellement, ENO1 régule la glycémie dans les cellules humaines. Mais chez les personnes atteintes de cancer du sein triple-négatif, l’enzyme est surexprimée dans les cellules cancéreuses, ce qui favorise la progression de la maladie.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont testé leur nouvelle molécule SU212 sur des souris atteintes de cancer du sein triple-négatif. Résultat : l'enzyme ENO1 a été détruite et la croissance de la tumeur et des métastases s’est arrêtée.

“C’est une avancée majeure dans le traitement du cancer du sein triple négatif”, se félicite Sanjay V. Malhotra, principal auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Avec son équipe, ils espèrent mener prochainement un essai clinique chez l’Homme avec pour objectif, à terme, de pouvoir mettre au point une thérapie efficace contre cette maladie et peut-être même d’autres.

Vers un traitement de plusieurs cancers

En plus du cancer du sein triple négatif, le chercheur estime que SU212 pourrait aussi permettre la mise au point de traitements contre plusieurs cancers également influencés par cette enzyme. Il s’agit notamment du gliome, une tumeur qui se développe dans le cerveau ou la moelle épinière, le cancer du pancréas et le carcinome thyroïdien, un type rare de cancer de la thyroïde “Un médicament ciblant ENO1 pourrait aussi contribuer à améliorer le traitement de ces cancers”, souligne Sanjay V. Malhotra.

Dernières applications supposées de cette molécule : le traitement de maladies métaboliques comme le diabète. Dans leur étude, les chercheurs ont testé SU212 sur des souris atteintes de cette maladie. La molécule “a démontré une forte efficacité antitumorale, tout en améliorant la stéatose hépatique et en abaissant la glycémie”, écrivent-ils dans l’étude. Mais avant la mise au point de nouveaux traitements, les chercheurs doivent obtenir le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) pour lancer de nouveaux essais cliniques.