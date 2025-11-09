Chirurgie : les maladies allergiques augmentent le risque de complications

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'asthme et d'allergie pourraient avoir davantage de complications après certains types d'interventions chirurgicales.

Deux nouvelles études suggèrent que l'inflammation et les modifications du système immunitaire peuvent rendre la guérison plus difficile.

Cette découverte devrait inciter à une surveillance postopératoire plus vigilante avec les patients allergiques.

Deux nouvelles études, présentées lors de la réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), parviennent à une même conclusion : les personnes ayant des maladies allergiques ont plus de risque de développer des complications après une chirurgie.

Cette découverte est plutôt préoccupante quand on sait que 20 à 25 % de la population française est touchée par ce type de troubles.

Cancer du sein : plus de complications après une reconstruction mammaire chez les femmes souffrant d’eczéma

La première recherche, publiée dans le numéro de novembre de la revue Annals of Allergy, Asthma and Immunology, s’est concentrée sur plus de 20.000 femmes ayant subi une reconstruction mammaire après une chirurgie du cancer. En étudiant les données, les chercheurs ont remarqué que les patientes qui souffraient d’eczéma, de dermatite ou d’autres affections cutanées allergiques étaient plus susceptibles de présenter des complications liées à leurs implants mammaires. Le plus fréquemment, elles développaient des infections, une contracture capsulaire (formation d’une “coque” autour de la prothèse) et une rupture de l’implant.

Les femmes touchées par des maladies de peau atopique étaient également plus susceptibles de nécessiter un retrait d'implant ou des interventions chirurgicales supplémentaires pour corriger au cours des trois années suivant leur opération initiale.

"Les personnes souffrant d’eczéma ou d’affections cutanées similaires ont déjà une peau plus sensible et un niveau d’inflammation plus élevé, explique Philong Nguyen, auteur principal de la recherche dans un communiqué. Cela semble compliquer la cicatrisation chirurgicale et augmenter le risque d’infection."

Greffe osseuse et allergie : un risque accru d’infections et d'ostéomyélite

La seconde étude a pour sa part suivi plus de 38.000 adultes ayant subi une greffe osseuse. Les patients touchés par des affections allergiques comme l’eczéma, l’asthme ou le rhume des foins affichaient des taux plus élevés d’infection, d’inflammation osseuse (appelée ostéomyélite). Ils avaient aussi plus de risque de retourner en salle d’opération pour retirer ou remplacer les greffes.

"Même deux ans après leur intervention chirurgicale initiale, les personnes souffrant de pathologies atopiques étaient toujours plus susceptibles de rencontrer des problèmes tels qu'une infection ou un desserrement de l'implant", explique le Dr Joshua Wang, auteur principal de l'étude. "Ces résultats suggèrent que les allergies peuvent affecter la capacité du corps à cicatriser après une intervention chirurgicale, non seulement au niveau de la peau, mais aussi au niveau des os", ajoute-t-il. Face aux conclusions de leurs travaux respectifs, les deux équipes s’accordent pour dire qu’il faudrait mettre en place un suivi post-opératoire vigilant pour les patients allergiqueset sensibiliser aux risques accrus de complications chirurgicales.