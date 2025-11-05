Contre le diabète, la musculation serait plus efficace que le cardio

L'ESSENTIEL Une étude montre que la musculation améliore la sensibilité à l'insuline plus efficacement que le cardio.

Chez les souris, elle réduit davantage la graisse et la résistance à l'insuline.

Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles approches contre le diabète de type 2.

L'exercice physique régulier est, on le sait depuis longtemps, une arme de choix pour lutter contre le diabète de type 2. Mais tous les types d’activités ne se valent pas : selon une étude américaine dirigée par Virginia Tech, la musculation pourrait par exemple offrir des avantages métaboliques supérieurs à ceux de la course à pied.

Des modèles pour simuler l'effort

Publiée dans le Journal of Sport and Health Science, la recherche a comparé les effets de deux types d'exercice sur des souris nourries avec un régime riche en graisses, un modèle fréquent pour étudier l'obésité et le diabète. Pendant huit semaines, les chercheurs ont observé leur poids, leur niveau de graisse corporelle et la régulation de leur glucose.

Pour modéliser la musculation chez les souris, les scientifiques ont conçu des cages spéciales dans lesquelles les rongeurs devaient soulever un couvercle lesté – chaque jour de plus en plus lourd – pour accéder à leur nourriture, imitant un mouvement de squat. En comparaison, les souris du groupe cardio avaient accès à une roue de course pour les faire travailler leur endurance.

Verdict : si les deux types d'exercices ont amélioré la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline, la musculation de type haltérophilie a eu un impact plus fort sur la réduction de la graisse abdominale et sous-cutanée, ainsi que sur les signaux métaboliques musculaires.

Les effets de l’entraînement en résistance

"Nos données montrent que la musculation surpasse la course à pied sur plusieurs bénéfices métaboliques. L'entraînement en résistance a des avantages anti-diabète équivalents, voire supérieurs à l’endurance", résume le professeur Zhen Yan, premier auteur des travaux, dans un communiqué. Des résultats qui sont encourageants, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas faire de cardio.

L'étude met également en lumière des mécanismes métaboliques propres à la musculation, indépendants du gain musculaire. Ces découvertes pourraient d’ailleurs guider le développement de futurs traitements pharmacologiques. Zhen Yan conclut : "Le message à retenir, c'est que vous devriez combiner cardio et musculation si possible, pour obtenir un maximum de bénéfices".