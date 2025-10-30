Cancer du pancréas : le cadmium à l’origine de la hausse des cas chez les jeunes ?

L'ESSENTIEL Le cadmium, un métal lourd présent dans certains engrais importés du Maroc, contamine les sols agricoles français.

Il est associé à une hausse préoccupante des cancers du pancréas, notamment chez les moins de 20 ans.

Les enfants sont les plus exposés via leur alimentation quotidienne.

La France est le pays européen où l’incidence du cancer du pancréas augmente le plus rapidement chez les jeunes, et le quatrième pays dans le monde en nombre de cancers du pancréas. Près de 16.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023, selon l’Institut national du cancer, et sa progression annuelle depuis 2010 est de +1,6 %, chez les hommes et +2,1 % chez les femmes, d’après la Fondation pour la recherche médicale. Une tendance inquiétante qui touche désormais les moins de 20 ans. Un coupable est montré du doigt : le cadmium.

Un métal lourd dans nos assiettes

Le cadmium est un métal lourd classé cancérogène de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) depuis 2012. "Un toxique cumulatif dont le risque d’apparition d’effets délétères est lié à la dose cumulée dans le temps", précise Santé publique France. "Un fléau de santé publique", affirment même les Unions régionales de professionnels de santé-médecins libéraux (URPS-Médecins libéraux)

Présent à l’état naturel dans les roches, le cadmium se retrouve massivement dans les sols agricoles via les engrais phosphatés, notamment ceux importés du Maroc. "Il est avéré que les engrais qui proviennent du Maroc sont contaminés par le cadmium. Il faut absolument arrêter ce flux d'approvisionnement [...] tant que l'on n'a pas résolu le problème de contamination", alerte le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste, interrogé par Yahoo Actualités.

Cette contamination du sol a des conséquences directes sur notre assiette. Le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard indique que les aliments les plus contaminés sont les pains, les pâtes, les pommes de terre, les légumes à feuilles vertes, les céréales et les fruits de mer. En clair, des produits du quotidien. Résultat, d’après l’Anses, le cadmium s’accumule dans l’organisme, en particulier dans les reins et le foie, provoquant à long terme des atteintes osseuses, rénales et cancéreuses.

Les enfants en première ligne

Le danger semble d’autant plus grand pour les plus jeunes. Car, toujours selon l’Anses, 36 % des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose journalière tolérable de cadmium, contre 14 % chez les 3-17 ans (et seulement 0,6 % des consommateurs adultes). "Il est avéré que le cadmium est responsable de l'explosion des cancers, en particulier du pancréas, dans la tranche d'âge des moins de 20 ans", insiste le Dr Cocaul.

Si les professionnels de santé recommandent de varier son alimentation et de préférer le bio quand c’est possible, ils insistent : cela ne suffira pas sans une action à la source. L’Anses appelle ainsi à agir, "en particulier au niveau des matières fertilisantes en partie à l’origine de l’augmentation de la concentration en cadmium dans les sols et, in fine de sa teneur dans les aliments".