Punaises de lit : 4 personnes hospitalisées après l’usage d’un insecticide interdit

L'ESSENTIEL À Paris, quatre personnes ont été hospitalisées après avoir utilisé un insecticide interdit pour tuer les punaises de lit.

Il s'agissait du Sniper 1000. Il est toxique pour l’Homme, voire mortel, par inhalation, contact avec la peau ou par ingestion.

Bien qu'il soit interdit à la vente, il y a déjà eu 24 interventions des pompiers cette année à cause de lui à Paris.

Quatre personnes ont été intoxiquées dans le 9e arrondissement de Paris par du Sniper 1000, un insecticide contre les cafards et les punaises de lit, également toxique pour l’Homme. Prises en charge par les Pompiers de Paris, les victimes ont été conduites à l'hôpital en “urgence relative”, selon le site actu Paris.

Punaise de lit et Sniper 1000 : un produit chimique qui peut être mortel

L’insecticide Sniper 1000 continent du dichlorvos. Cette substance n’est pas dangereuse uniquement pour les punaises de lit. Elle est aussi toxique pour l’Homme, voire mortel, par inhalation, contact avec la peau ou par ingestion. Le produit peut provoquer des troubles respiratoires, oculaires et neurologiques pouvant aller jusqu’à la perte de connaissance ainsi que des réactions allergiques cutanées.

"La gravité des intoxications est variable (symptômes respiratoires, troubles digestifs, troubles neurologiques ou neuro-musculaires pouvant aller jusqu'au coma) ayant conduit à des hospitalisations, y compris des enfants", précisent les autorités sanitaires.

C’est pourquoi, le produit a été interdit en France et en Union européenne en 2013. Mais malgré les dangers et l’interdiction, il est possible de le retrouver dans certains marchés, petits commerces de proximité, bazars ou sur Internet par le biais des importations illégales.

"Depuis le début de l’année 2025, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a opéré 24 opérations en relation avec cet insecticide et huit interventions sur l’année 2024", a indiqué la préfecture de police.

Punaise de lit : comment éviter les intoxications ?

Si vous êtes en possession de Sniper 1000, il est impératif de ne pas l’utiliser. En cas d’exposition, il est conseillé d’appeler le 15 ou le centre antipoison.

En cas d’infestation de punaises de lit, les insecticides sont inefficaces. Le meilleur traitement est mécanique et thermique. L'agence régionale de Santé Île-de-France recommande:

d'aspirer à fond (avec l’embout de l’aspirateur) et nettoyer à la vapeur (à plus de 120 °C) les canapés, matelas et l’environnement proche des lieux de repos, là où les punaises sont susceptibles d’être présentes ;

de laver les textiles (linge de lit, vêtements…) en machine à plus de 60 °C ou sécher les au sèche-linge durant 10 min dans un pressing libre-service ou durant 1 heure avec un sèche-linge standard ;

de mettre le linge et les petits objets non lavables dans un congélateur à -20 °C, pendant au moins 2 heures.

Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser ces actions ou si l’infestation est trop importante, faites appel à un professionnel spécialiste de la lutte antiparasitaire formé qui a un certificat Certibiocide contrôlé par le ministère de la Transition écologique.