Halloween : les sucreries rendent-elles les enfants hyperactifs ?

L'ESSENTIEL Bien que le sucre puisse rendre les enfants temporairement plus énergiques ou excités, les études montrent qu'il ne provoque pas d'hyperactivité à long terme ni de TDAH.

Selon les chercheurs, Halloween ne doit ainsi "pas être synonyme de restriction ou de culpabilité."

Au contraire, cette fête est peut-être une excellente occasion pour les parents de montrer l'exemple en matière d'équilibre.

Le 31 octobre, les enfants se déguisent et font la tournée de leur quartier pour récolter des friandises et après les manger. Dans l’imaginaire collectif, la consommation de bonbons favorise un comportement hyperactif chez les tout-petits. Mais cela est-il vrai ? Des chercheurs de l'Université internationale de Floride (États-Unis) ont répondu à la question dans un récent communiqué.

Hyperactivité : "rien n'indique que le sucre en soit la cause"

D’après eux, le sucre peut rendre les enfants temporairement plus énergiques ou excités. Néanmoins, les recherches montrent qu'il ne provoque pas d'hyperactivité à long terme ni de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). "Il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. Même les études les plus récentes ne montrent pas de lien de causalité entre le sucre et le TDAH. Certains résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir de légers changements de comportement à court terme après la consommation de sucre, mais rien n'indique que le sucre en soit la cause", a expliqué Paulo Graziano, professeur de psychologie et chercheur au Centre pour les enfants et les familles.

Cependant, il rappelle que la nutrition joue un rôle essentiel dans le bien-être et le fonctionnement des enfants. "Les enfants atteints de TDAH sont déjà plus à risque d'avoir une mauvaise alimentation et ont plus de difficultés avec la maîtrise de soi et la planification. Comme ils ont également tendance à avoir des difficultés avec les fonctions exécutives, une alimentation saine devient encore plus importante. Une alimentation équilibrée soutient précisément les compétences, comme l'attention et le contrôle des impulsions, que ces enfants ont besoin de développer."

"Aider les enfants à développer des compétences qui leur seront utiles bien après la disparition des bonbons"

Madeline Curzon, doctorante en psychologie à l'Université internationale de Floride qui étudie le lien entre la nutrition et la pensée et le comportement des enfants, confirme qu’une bonne alimentation est essentielle à la santé physique, émotionnelle et cognitive des enfants. Une étude, qu’elle a menée, souligne que les jeunes consommant davantage de fruits et légumes, qu'ils soient atteints ou non de TDAH, ont tendance à faire preuve d'une meilleure attention et de meilleures capacités de résolution de problèmes. "Cela ne signifie pas que les sucreries occasionnelles sont nocives. Le glucose, qui est une forme de sucre, nourrit le cerveau. L'important est sa provenance. Les fruits, les légumes et les céréales complètes sont de bien meilleures sources que les bonbons ou les sodas."

Pour Halloween, les deux experts conseillent aux parents de laisser les enfants profiter de la soirée, puis les jours suivants, de privilégier les repas sains et leur expliquer comment certains aliments aident notre corps et notre cerveau à être au mieux de leur forme. "Halloween ne doit pas être synonyme de restriction ou de culpabilité. Il s'agit d'aider les enfants à développer l'autorégulation et des habitudes saines – des compétences qui leur seront utiles bien après la disparition des bonbons."