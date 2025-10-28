Angine de poitrine, infarctus : ces deux problèmes de boulot augmentent vos risques

L'ESSENTIEL La tension au travail et le déséquilibre effort-reconnaissance créent un stress chronique.

Ce stress favorise les maladies coronariennes comme l'angine de poitrine et l'infarctus.

Environ un cas de maladie coronarienne sur cinq pourrait être évité si ces facteurs étaient mieux prévenus en milieu de travail.

Il est important pour son équilibre, mais également sa santé de laisser les problèmes du travail au bureau. Ce conseil est d’autant plus important à la vue de l’étude publiée dans JACC: Advances en septembre.

Les auteurs, majoritairement issus de la Faculté de médecine de l'Université Laval, ont découvert que la tension au travail et le déséquilibre effort-reconnaissance créent un stress chronique qui augmente le risque de maladie coronarienne chez les salariés.

Les tensions et le déséquilibre effort-reconnaissance au travail impactent la santé cardiaque

Pour évaluer l’impact du stress professionnel sur la santé cardiaque, les chercheurs ont suivi pendant 15 ans un groupe de 6.295 cols blancs, travaillant dans 19 organisations québécoises.

Dans un premier temps, l'équipe a évalué les différents facteurs de stress auxquels les volontaires étaient exposés dans le cadre de leur travail. Par la suite, à l'aide de bases de données gouvernementales, elle a identifié 669 cas de maladies coronariennes survenues dans ce groupe entre 2004 et 2018.

Les analyses des données recueillies ont établi que 18 % des cas étaient attribuables à la tension au travail. En outre, 3 % étaient liés au déséquilibre effort-reconnaissance. Enfin, 19,5 % des cas étaient causés par l'exposition combinée à ces deux “stresseurs”.

"La tension au travail survient lorsque les demandes psychologiques sont élevées et que la latitude décisionnelle du travailleur est faible, précise la première auteure de l'étude, Mathilde Lavigne-Robichaud, dans un communiqué. Quant au déséquilibre effort-reconnaissance, il se manifeste lorsque les efforts investis dans le travail sont disproportionnellement élevés par rapport aux reconnaissances obtenues, qu'il s'agisse de salaire, de sécurité d'emploi, de possibilités de promotion ou de l'estime et du respect des pairs ou des gestionnaires."

Maladie coronarienne : il faut lutter contre les facteurs de stress au travail

Pourquoi ces facteurs de stress augmentent le risque de maladie coronarienne comme l’infarctus et l’angine de poitrine ? Si la chercheuse n’a pas encore d’explication prouvée scientifiquement, elle a une hypothèse. Pour elle, l'exposition chronique à ces stresseurs psychosociaux professionnels activerait des mécanismes physiologiques favorisant la formation de plaques à l'intérieur des artères coronariennes, obstruant ainsi la circulation sanguine. "L'effet de ces stresseurs se combinerait à celui d'autres facteurs de risque reconnus des maladies coronariennes comme l'hypertension artérielle", ajoute le communiqué.

Les chercheurs mettent en avant que les stresseurs psychosociaux au travail sont des facteurs de risques modifiables. Il a été démontré que des interventions comme une plus grande participation des employés à la prise de décision ou l'occasion de développement professionnel aidaient à diminuer le stress, et par effet domino la tension artérielle.

"Nos résultats rappellent que les stresseurs psychosociaux au travail ne sont pas anodins. Ils peuvent avoir des conséquences graves sur la santé du cœur. Environ un cas de maladie coronarienne sur cinq pourrait être évité si ces facteurs étaient mieux prévenus en milieu de travail. Il est essentiel d'outiller les organisations pour repérer, comprendre et réduire ces stresseurs, afin de protéger durablement la santé des travailleuses et des travailleurs", conclut l’experte.