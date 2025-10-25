L’obésité dans l’enfance a un effet surprenant sur le pénis

L'ESSENTIEL Le poids d'un homme quand il était enfant peut influencer la taille de son pénis à l'âge adulte.

Les enfants obèses ont tendance à avoir des penis plus petits quand ils sont adultes.

L'obésité à l'âge adulte affecte principalement l'apparence du membre plutôt que sa taille réelle.

Avoir une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière sont des éléments qui permettent aux enfants de bien grandir. Et... de vraiment partout, semble-t-il ! Des travaux de chercheurs de l'Hanoi Medical Hospital (Vietnam) montrent que le poids des hommes quand ils étaient enfants influence la taille de leur pénis à l'âge adulte.

Les jeunes obèses ont des pénis plus petits à l’âge adulte

Pour cette étude publiée dans la revue Journal of Sexual Medicine en septembre dernier, les scientifiques ont suivi 290 hommes consultant le Hanoi Medical Hospital pour des bilans de santé reproductive entre 2023 et 2024. Leur taille, leur IMC, la circonférence de leurs mains ainsi que leur tour de hanches et de taille ont été relevés. L’équipe a également mesuré la taille du pénis des participants, y compris la longueur et la circonférence, au repos, en érection et en extension. Elle a aussi estimé l’IMC que les volontaires affichaient à 10 en s'appuyant sur des photos d’eux à cet âge.

Les analyses ont montré qu’en moyenne qu’en moyenne les pénis des participants au repos mesuraient 8,9 cm et passaient à 14,4 cm lorsqu'ils étaient étirés. Mais surtout, elles ont montré que les hommes qui étaient obèses dans l'enfance avaient tendance à avoir des membres plus courts à l'âge adulte. Les chercheurs ont aussi remarqué que les adultères obèses avaient un diamètre pénien légèrement plus large que ceux en surpoids, mais pas par rapport à ceux qui avaient un poids santé.

Obésité et taille du pénis : des opérations de sensibilisation pour limiter l’effet

Face à ces différents éléments, les experts concluent que "L'obésité prépubère était associée à des longueurs étirées et flasques (du membre) plus courtes à l'âge adulte". Ils ajoutent ensuite dans leur article que tandis qu'elle a un "lien avec la croissance du pénis", l'obésité à l'âge adulte de son côté "affecte principalement l'apparence du membre plutôt que la taille réelle".

Afin de réduire l’effet potentiellement à long terme des problèmes de poids dans l’enfance sur le développement des parties génitales, il faudrait proposer des interventions précoces de prévention de l’obésité infantile, estiment les chercheurs.