Anévrisme cérébral : quel est ce trouble dont souffre Kim Kardashian ?

L'ESSENTIEL Kim Kardashian a annoncé avoir été diagnostiquée d’"un petit anévrisme."

Il s’agit une dilatation anormale d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, lié à une fragilité de la paroi.

Elle forme une poche susceptible de se rompre, provoquant une hémorragie intracrânienne, potentiellement fatale.

"Mise à rude épreuve." C’est la situation dans laquelle s’est retrouvée Kim Kardashian après sa séparation avec le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, avec qui elle a eu quatre enfants. Dans le premier épisode de l’émission "The Kardashians", diffusée sur Hulu, la star explique avoir fait un examen d’imagerie médicale. Par la suite, un diagnostic est posé : "J'ai un petit anévrisme", a-t-elle dévoilé. Selon la femme de 45 ans, cela pourrait être dû au stress engendré par ses études de droit, mais surtout par son divorce.

Anévrisme cérébral : de quoi s’agit-il ?

Un anévrisme se caractérise par une dilatation anormale d’un vaisseau sanguin, le plus souvent une artère, qui survient lorsque la paroi de l’artère s’affaiblit. D’après le CHU de Montpellier, cette dilatation forme une poche susceptible de se rompre. "Entre 2 et 4% de la population serait porteuse d'un anévrisme cérébral, selon plusieurs études. Sa découverte se fait le plus fréquemment entre 35 et 60 ans et un peu plus souvent chez la femme", peut-on lire sur le site du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Dans le cas de ce trouble, il existe des facteurs de risque génétiques, notamment chez les patients porteurs de maladies génétiques touchant le tissu conjonctif (polykystose rénale autosomique dominante, maladie d’Ehlers-Danlos, maladie de Marfan, dysplasie fibromusculaire, neurofibromatose de type 1), selon l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Si de nombreux anévrismes cérébraux sont causés par une faiblesse au niveau de la paroi artérielle présente à la naissance, d’autres sont liés à l’hypertension artérielle, l’athérosclérose, le tabagisme ou une consommation excessive d’alcool.

Comment se manifeste un anévrisme cérébral ?

La plupart des anévrismes cérébraux sont asymptomatiques, sauf s’ils sont de taille importante ou se rompent. En cas d’anévrisme non-rompu, le tissu et les nerfs cérébraux sont comprimés, ce qui peut provoquer des céphalées exceptionnellement violentes. La rupture d’un anévrisme cérébral se manifeste par une hémorragie sous-arachnoïdienne avec des céphalées sévères immédiates. "Des nausées, des vomissements et une intolérance à la lumière représentent d'autres signes annonciateurs", précise le CHUV. Les personnes, dont l’anévrisme est rompu et saigne dans le tissu cérébral, présentent souvent des symptômes d’AVC. "Si l'hémorragie est massive, elle débouchera sur un coma, voire même la mort."