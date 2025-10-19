Solitude : changer de regard sur les autres pour faire des rencontres ?

L'ESSENTIEL Bien souvent, les étudiants sous-estiment l’empathie et la bienveillance des jeunes adultes.

Cela peut limiter les interactions sociales et favoriser la solitude et l’isolement.

Selon une nouvelle étude, changer de perception pourrait augmenter les échanges sociaux et le bien-être des étudiants.

62 % des jeunes Français âgés de 18 à 24 ans se sentent régulièrement seuls, selon une étude de l'Institut français d'opinion publique (IFOP). Pour inverser ce sentiment, des chercheurs leur proposent de changer de perception. Selon leurs travaux publiés dans la revue Nature Human Behavior, voir les autres comme des personnes empathiques favoriserait les échanges sociaux et améliorerait le bien-être psychologique.

Les jeunes adultes sous-estiment l’empathie des autres

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont observé une tendance chez beaucoup de jeunes adultes : ils sous-estiment souvent l’empathie et la bienveillance de leurs pairs. Cette perception limite donc les interactions sociales et renforce la solitude. Les chercheurs proposent une méthode simple pour sortir de l’isolement : changer de regard sur les autres.

Pour mesurer l’impact de ce changement de perception, les scientifiques ont mené deux expériences. La première consistait en une campagne d’affichage à destination de plus de 5.000 jeunes adultes, généralement entre 18 et 25 ans, inscrits à la faculté de Stanford, aux États-Unis. Des posters contenant des statistiques sur l’empathie et la bienveillance des étudiants ont été affichés sur les murs de leur résidence universitaire.

Résultats : ces messages ont eu un impact important. À force d’y être exposés, les étudiants ont changé de perception en considérant les autres jeunes de la résidence comme plus empathiques. Ce changement a eu des conséquences concrètes car les chercheurs ont observé une augmentation des interactions sociales dites "à risque", comme parler à un inconnu ou échanger sur des difficultés.

Des conseils pratiques pour aller vers les autres

Pour la deuxième expérience, les scientifiques se sont appuyés sur la technologie numérique. Ils se sont servi d’une application mobile pour envoyer des messages de sensibilisation aux étudiants. Concrètement, il s’agissait de conseils pratiques pour rencontrer d’autres jeunes, comme le fait de recontacter un ami ou de complimenter un inconnu. Là encore, le bilan est positif : la perception des autres comme étant bienveillants a augmenté chez les étudiants. Au bout de trois semaines, près de 90 % d’entre eux étaient même plus enclins à prendre ces "risques sociaux" pour aller vers les autres.

Les auteurs espèrent que cette étude incitera les jeunes adultes à aller vers les autres pour rencontrer de nouvelles personnes, se faire des amis et ainsi sortir de l’isolement. "La prochaine fois qu'un étudiant hésitera à se tourner vers une nouvelle personne ou un ami de longue date, j'espère qu'il pensera à cette étude et qu'elle l'encouragera à prendre ce risque social”, conclut Rui Pei, l’un des auteurs, dans un communiqué.