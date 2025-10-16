Cancer : pourquoi l’huile d’olive pourrait booster les traitements

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont montré que l’acide oléique renforce l’immunité contre le cancer.

Il est présent dans l’huile d’olive, les avocats et les noix.

À l’inverse, l’acide palmitique, qu’on trouve dans l’huile de palme et les viandes grasses, affaiblit ces défenses.

Une nouvelle étude menée par l’Université de Hong Kong (HKUMed) révèle que certains acides gras présents dans notre alimentation peuvent influencer directement la réponse immunitaire face au cancer. En particulier, l’acide oléique, un acide gras sain que l’on retrouve dans l’huile d’olive ou les noix, renforcerait la capacité de certaines cellules immunitaires à détruire les cellules tumorales.

Un acide gras contre le cancer

Au cœur de cette découverte, publiée dans le journal Signal Transduction and Targeted Therapy : les cellules γδ-T, des cellules immunitaires spécialisées dans la détection et l'élimination des cellules cancéreuses. Si ces cellules ont déjà permis à certains patients atteints de cancers du foie ou du poumon de vivre plus longtemps, leur efficacité varie d’une personne à l’autre, en partie en raison du métabolisme des acides gras.

Les chercheurs ont montré que l’acide oléique stimule l’activité antitumorale des cellules γδ-T. "Notre étude suggère que l’acide oléique, présent dans l’huile d’olive, les avocats ou les noix, pourrait renforcer l’immunité contre les tumeurs", expliquent les chercheurs dans un communiqué. A contrario, un autre acide gras fréquent dans les viandes grasses et l’huile de palme, l’acide palmitique, affaiblit ces cellules.

Une alimentation adaptée pour mieux soigner

"C’est la première fois que l’on montre que les acides gras alimentaires peuvent modifier directement l’efficacité de nos cellules immunitaires contre le cancer", poursuivent les scientifiques. Voici le mécanisme d’action derrière cet effet : l’acide oléique renforce une protéine clé, IFNγ, impliquée dans la réponse immunitaire antitumorale. En analysant des échantillons sanguins, les chercheurs ont constaté que les niveaux de ces acides gras sont liés aux résultats des immunothérapies.

Pour les patients, ces résultats sont encourageants : de simples changements dans l’assiette, comme enrichir son alimentation en acide oléique (huile d’olive, avocats, noix) et réduire sa consommation d’acide palmitique (produits transformés, viandes grasses), permettrait de renforcer leur immunité face au cancer. "Cela pourrait améliorer les résultats cliniques des traitements basés sur les cellules γδ-T", concluent les auteurs.