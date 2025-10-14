Régime carnivore : des risques pour le cœur et le microbiote

L'ESSENTIEL Le régime carnivore réduit les ballonnements, mais au prix d’une perte de fibres essentielles.

Finis les fruits et légumes, adieu le riz, le pain, et même les lentilles : bienvenue dans le monde du régime carnivore. Promue par des influenceurs musclés à grand renfort de steaks saignants, cette alimentation radicale exclut totalement les produits d’origine végétale au profit de la viande, des œufs et parfois des produits laitiers. Si certains adeptes rapportent des bénéfices spectaculaires, aucune étude clinique sérieuse, menée sur le long terme, n’est venue les confirmer, pointent des experts auprès du National Geographic.

Des effets digestifs... temporaires ?

Pour ses adeptes, ce régime incarnerait un retour à l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Mais selon le sociologue Richard Twine, cité par le magazine, il s'agit surtout d'un rejet symbolique des discours sur la santé publique et l’environnement : "C'est une façon de s'opposer aux appels à changer nos habitudes alimentaires."

Alors, certes, parmi les premiers effets observés, il y a moins de ballonnements, moins de gaz et une perte de poids rapide. Et pour cause, en supprimant les glucides (féculents, sucres...), le corps épuise ses réserves de glycogène, ce qui provoque une perte d'eau, puis entre en cétose, un processus qui réduit l'appétit et augmente la satiété.

La gastro-entérologue Wendi LeBrett souligne que ces effets proviennent souvent de l’élimination des fibres fermentescibles (FODMAPs), connues pour gêner certains intestins sensibles. C’est la raison pour laquelle ce régime attire souvent ceux qui souffrent de troubles digestifs. Mais une étude de 2022 a montré qu'un régime pauvre en FODMAPs améliore les symptômes du syndrome de l'intestin irritable sans pour autant exclure tous les aliments végétaux. "On peut souvent obtenir les mêmes résultats sans tomber dans des extrêmes", selon la spécialiste.

Le prix : la perte de fibres et de nutriments

La nutritionniste Emily Prpa alerte sur l'absence de végétaux dans l'assiette : "Les fibres sont un des piliers de la santé, liées à un moindre risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de dépression." Une recherche de 2023 a même montré qu'un apport élevé en fibres réduisait jusqu'à 22 % le risque de cancer. Exclure les fibres peut également appauvrir le microbiote, rendant l'intestin plus sensible aux végétaux lorsqu'on les réintroduit.

Autre danger : un régime très riche en viande rouge expose à des risques cardiovasculaires élevés. Une étude de 2021, menée sur 180.000 participants, a associé la consommation de viande rouge à une hausse de 20 % des maladies cardiovasculaires et de 53 % des maladies coronariennes. En effet, sans fibres pour capter le cholestérol LDL, celui-ci reste en circulation dans l'organisme, ce qui augmente le danger. "Ce qui m’inquiète, ce n’est pas tant ce que le régime carnivore contient, mais ce qu’il exclut", conclut Prpa.