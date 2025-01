Un adepte du régime carnivore voit des «boules de cholestérol» se former sur ses mains

Le régime carnivore consiste à consommer uniquement des aliments d’origine animale : c’est-à-dire de la viande bien sûr, mais également du poisson, des œufs et certains produits laitiers. Selon ses adeptes, ce type d’alimentation permet de gagner en masse musculaire, de perdre du poids rapidement ou encore d'améliorer le niveau d’énergie et les fonctions cognitives.

Un avis partagé par un patient quadragénaire de l'hôpital de Tampa (Floride, USA) qui a adopté ce régime depuis huit mois. Il assurait aux médecins être en pleine forme… à part que des petites boules jaunes étranges se formaient au niveau de la paume de ses mains, la plante de ses pieds et de ses coudes.

Dans l’étude de cas publiée dans la revue JAMA Cardiology, il est rapporté que l’homme était désireux de suivre le régime carnivore à la lettre. "Ses habitudes alimentaires comprenaient une consommation élevée de graisses, composée de 3 à 4 kg de fromage, des bâtonnets de beurre et des graisses supplémentaires incorporées dans ses hamburgers quotidiens." Les masses jaunâtres qui inquiétaient l’homme dans la quarantaine, étaient apparues trois semaines avant sa consultation.

Les analyses sanguines, réalisées par les médecins, ont révélé que son taux de cholestérol avait explosé depuis ses derniers examens. Il dépassait les 1.000 mg/dL. Ce qui est significativement bien plus élevé que son niveau de base de 210 à 300 mg/dL d'avant régime, et surtout du taux recommandé par les professionnels de moins de 200 mg/dL.

Face à ces résultats, l’équipe a tout de suite compris la nature de ces boules indolores visibles sous sa peau : c'étaient des dépôts de cholestérol, un trouble connu sous le nom de xanthélasma.

