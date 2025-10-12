Revoir son visage d'enfant aide à raviver les souvenirs

L'ESSENTIEL Des modifications temporaires de l'expérience corporelle peuvent faciliter l'accès à des souvenirs autobiographiques lointains.

"Cela pourrait s'expliquer par le fait que le cerveau encode les informations corporelles comme faisant partie des détails d'un événement", d’après les scientifiques.

Cette découverte pourrait aider à créer des interventions pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire.

"Tous les événements dont nous nous souvenons ne sont pas seulement des expériences du monde extérieur, mais aussi des expériences de notre corps, toujours présent. Cela soulève la question de savoir si une représentation de notre perception corporel est inhérente à nos souvenirs", a déclaré Utkarsh Gupta, chercheuse en neurosciences cognitives à l’université Anglia Ruskin (Angleterre). Afin d’explorer cette possibilité, son équipe et elle ont tenté de savoir si la récupération des souvenirs autobiographiques de l'enfance pouvait être influencée par une illusion corporelle.

Illusions corporelles : voir la "version enfantine" de son visage

Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Scientific Reports, les scientifiques ont recruté 50 adultes en bonne santé neurologique. L’objectif était de se concentrer sur la "version enfantine" de leur propre visage. Durant l’intervention, les volontaires ont visionné une vidéo en direct de leur propre visage, modifié numériquement à l'aide d'un filtre d'image pour ressembler à ce qu'ils auraient pu être enfants. Lorsqu'ils bougeaient la tête, le visage à l'écran reflétait leurs mouvements, créant une forte impression que ce visage enfantin était le leur. Un groupe dit témoin a visionné leurs visages adultes inchangés dans les mêmes conditions.

Après cette illusion, les participants ont réalisé un entretien de mémoire autobiographique, se remémorant des événements de leur enfance et de l'année écoulée. Les auteurs ont enregistré et quantifié la quantité de détails fournis par les personnes lorsqu’elles évoquaient leurs souvenirs autobiographiques épisodiques. "Ces souvenirs permettent de revivre mentalement de précédentes expériences et de voyager dans le temps vers des événements de son propre passé."

Un lien entre la perception corporelle de soi et la mémoire autobiographique

Pour la première fois, les chercheurs ont constaté que l'accès aux souvenirs lointains pouvait être affecté par des modifications du corps. Les données ont montré que les volontaires ayant vu la version enfantine de leur visage se souvenaient davantage de souvenirs épisodiques de leur enfance que ceux ayant vu leur visage adulte. "Cela pourrait s'expliquer par le fait que le cerveau encode les informations corporelles comme faisant partie des détails d'un événement. Réintroduire des signaux corporels similaires pourrait nous aider à retrouver ces souvenirs, même des décennies plus tard."

Aucun effet sur la mémoire sémantique autobiographique n'a été constaté. "Cette découverte indique qu'il existe une interaction entre la perception corporelle de soi et la mémoire autobiographique", peut-on lire dans les résultats. D’après les scientifiques, ces travaux pourraient ouvrir la voie à de nouvelles techniques permettant d'accéder à des souvenirs auparavant inaccessibles, notamment ceux de la phase d'amnésie infantile, généralement avant l’âge de trois ans. À l'avenir, ils pensent qu’il pourrait être possible d'adapter l'illusion pour créer des interventions susceptibles d'aider les personnes souffrant de troubles de la mémoire à se remémorer.