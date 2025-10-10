Cancer colorectal : quand peut-on être considéré comme guéri ?

L'ESSENTIEL L'incidence des récidives du cancer colorectal atteint un pic de 6,4 % entre le sixième et le douzième mois après la chirurgie.

Un taux de récidive inférieur à 0,5 % est survenu 6 ans après la chirurgie, étayant une définition pratique de la guérison.

L'adoption de cette étape pourrait améliorer la communication avec les patients, orienter la durée du suivi et réduire la surveillance à long terme inutile.

"La définition de la guérison du cancer du côlon de stade II à III reste floue en raison des limites des critères d’évaluation conventionnels, qui incluent les décès et les cancers secondaires primitifs comme événements. Ces facteurs peuvent compliquer la communication avec les patients concernant les résultats à long terme", selon une équipe internationale de scientifiques. Dans une récente étude, elle a ainsi voulu distinguer les véritables récidives des événements liés à la santé afin de classer les résultats à long terme des années après la chirurgie et déterminer à quel moment le risque de récidive du cancer colorectal devient négligeable (proche de 0 %) pour définir la guérison de cette maladie.

Cancer colorectal : 35.213 patients opérés et bénéficiant d’une chimiothérapie ont été suivis

Pour mener à bien les travaux, les chercheurs ont recruté 35.213 personnes, âgées en moyenne de 60 ans, atteintes d'un cancer du côlon de stade II à III, inclus dans 15 essais randomisés de phase III menés entre 1996 et 2015. Tous les participants avaient subi une chirurgie radicale suivie d'une chimiothérapie adjuvante, et chaque essai comportait une durée médiane de suivi d'au moins six ans. "Les protocoles de chimiothérapie adjuvante variaient selon les essais, incluant les fluoropyrimidines seules ou en association avec l’oxaliplatine ou des agents biologiques. (…) Le critère d’évaluation principal était le délai avant une récidive liée au cancer colorectal. Le seuil de guérison prédéfini était un risque de récidive inférieur à 0,5 %."

Un risque de récidive du cancer colorectal inférieur à 0,5 % six ans après la chirurgie

Les résultats ont montré que le taux d’incidence de récidive atteignait un pic de 6,4 % entre le sixième et le douzième mois, puis a diminué à chaque période de six mois, passant sous la barre des 0,5 % entre la sixième année et la dixième année. L'analyse des événements concurrents a montré que le décompte des décès et des tumeurs primaires secondaires augmentait la récidive apparente, avec une distorsion plus marquée chez les patients plus âgés. L'analyse des événements concomitants a révélé que le décès et les cancers secondaires primitifs augmentaient le taux de récidive, en particulier chez les patients âgés. "L'incidence cumulative globale de rechute avec décès comme risque concurrent était plus faible chez les patientes", peut-on lire dans les données publiées dans la revue JAMA Oncology.

Selon les auteurs, cette définition de la guérison du cancer colorectal est susceptible d’améliorer l’accompagnement des patients et d’optimiser les stratégies de suivi à long terme.