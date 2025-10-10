Détecter l’exposition au radon grâce aux ongles

L'ESSENTIEL L'exposition au radon, un gaz radioactif naturel, est l'une des causes du cancer du poumon.

Analyser les coupures d'ongles permet de mesurer l'exposition à long terme d'une personne.

Cela pourrait permettre de détecter le risque de cancer.

Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac, et la première chez les non-fumeurs, d’après le Centre de lutte contre le cancer Léon Berard. Ce gaz radioactif est naturellement présent dans l’environnement, en particulier dans les régions aux sous-sols granitiques ou volcaniques. Ses concentrations peuvent être élevées dans les bâtiments. Mais il est difficile d’estimer le niveau d’exposition précis des individus. Des chercheurs canadiens ont mis au point une méthode prometteuse : analyser les coupures d’ongles.

Cancer du poumon : comment mesurer l'exposition d'une personne au radon ?

Le Dr Aaron Goodarzi, de l'Université de Calgary, et son équipe s’intéressent aux causes environnementales du cancer du poumon, dont le radon. "Peu de personnes peuvent déclarer de manière fiable leur exposition au radon sur plusieurs décennies, comme elles peuvent le faire pour le nombre d'années de tabagisme", précisent-ils dans un communiqué. Dans Environment International, ils expliquent que les coupures d’ongles peuvent être un indicateur. "Nous avons découvert que nos ongles d'orteils contiennent des informations à long terme sur notre exposition aux substances radioactives toxiques présentes dans notre environnement, comme le radon. Ils constituent l'une des archives de notre corps concernant les expositions passées", indique le Dr Goodarzi.

Lorsque nous inhalons du radon, notre organisme le transforme en une sorte spécifique de plomb radioactif. "Votre corps traite le plomb radioactif du radon comme il traite tout le plomb et le stocke dans des tissus à élimination lente comme la peau, les cheveux et les ongles", indique le chercheur. Au cours de leurs travaux, ils ont réalisé différents tests et analyses sur des échantillons de coupures d’ongles. D’après leurs conclusions, cette méthode est fiable pour "mesurer l'exposition individuelle à long terme au radon".

Cancer du poumon : l'analyse des ongles, une future méthode de prévention ?

Cette équipe de chercheurs canadiens recrute actuellement de nouveaux volontaires pour confirmer ces résultats. Ils espèrent parvenir à rassembler 10.000 participants. Tous devront tester leur domicile pour détecter la présence de radon, puis recueillir et envoyer leurs coupes d'ongles d’orteils à l’équipe de recherche. "Si cet essai de validation est concluant, il pourrait transformer le paysage futur de la prévention du cancer au Canada", estime l’auteur principal de ces travaux. Cela pourrait permettre de détecter précocement la maladie. Dans leur étude, les chercheurs ont constaté que deux personnes sur cinq qui développent un cancer du poumon au Canada ne répondent pas aux critères d'inclusion actuels pour le dépistage. "La moitié d'entre elles n'ont jamais fumé de tabac et l'autre moitié a fumé trop peu ou trop longtemps pour que le tabac seul soit considéré comme une cause", soulignent-ils. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde.