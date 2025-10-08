Gagner le Vendée Globe avec un cancer : l’exploit de Charlie Dalin

L'ESSENTIEL Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe 2025 tout en suivant un traitement contre un cancer rare.

Il souffrait d’une tumeur gastro-intestinale de 15 cm logée au niveau de l’intestin grêle, diagnostiquée un an plus tôt.

Après la victoire, il a subi une lourde opération. Il espère désormais revenir à la navigation.

Le 14 janvier 2025, Charlie Dalin entrait dans l'histoire en remportant le Vendée Globe, la course à la voile la plus éprouvante au monde, après 64 jours, 19 heures et 22 minutes de navigation. Mais ce que le public ignorait encore, c'est que cette victoire était bien plus qu'une performance sportive : c'était un exploit face à la maladie.

Un combat contre "une tumeur de la taille d’un pamplemousse"

À l'automne 2023, le navigateur originaire du Havre apprend qu'il est atteint d'une forme rare de cancer : une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) de 15 cm, une forme rare de cancer logée à l'extérieur de l'intestin grêle. "Tu prends un bus dans la tête et tu ne sais pas ce qui t’arrive", confie-t-il dans un entretien accordé à L’Equipe pour la sortie de son livre, jeudi 9 octobre, La Force du destin (éd. Gallimard). "Dans le ventre, j’avais une tumeur de la taille d’un pamplemousse, raconte le skipper au Parisien. Une taille si importante que les médecins pensaient qu’elle était là depuis plusieurs années."

Les tumeurs stromales gastro-intestinales, issues de mutations génétiques (C-KIT ou PDGFRA), sont souvent silencieuses, mais peuvent provoquer douleurs abdominales, vomissements ou hémorragies digestives à un stade avancé. "[Elles] ont souvent une croissance lente, mais elles présentent un large éventail de potentiels malins", précise le Manuel MSD.

Privé de la course Transat Jacques Vabre, Charlie Dalin entame un traitement quotidien lourd... qu'il finira par poursuivre même en mer. En 2024, il reprend la compétition : Transat CIC, New York-Les Sables, qu’il remporte malgré une grande fatigue. Puis en novembre, il prend le départ du Vendée Globe, avec à bord son pilulier. "J’avais un comprimé à prendre tous les jours, donc j’avais une alarme qui sonnait [...] Mais après, paradoxalement, pendant la course, je l’ai un peu oublié", explique-t-il à Radio France.

"Ce n’est plus le même traitement, c’est plus dur"

Arrivé triomphant aux Sables-d’Olonne, Charlie Dalin savoure sa victoire : "Gagner dans ce contexte, avec un pamplemousse dans le bide, c’est incroyable". Mais l’euphorie est de courte durée. Six semaines plus tard, les douleurs reviennent. Le scanner révèle une progression de la tumeur. L’ablation chirurgicale, recommandée pour ce type de cancer rare, est inévitable. Trois semaines d’hospitalisation, sans alimentation, et une convalescence difficile : "En quelques jours, je passe de l’apogée de ma carrière à un moment ultra-dur."

Aujourd’hui, le skipper de 41 ans met sa carrière en pause. "Ce n’est plus le même traitement, c’est plus dur. Je vais tout faire pour pouvoir revenir sur l’eau le plus rapidement possible", affirme-t-il. Le Vendée Globe 2028 est hors de portée, mais il n’abandonne pas l’idée de revenir un jour sur les transatlantiques. "L’important, c’est d’avoir un objectif", insiste le navigateur, père d’un petit garçon.

Avec La Force du destin, un livre coécrit avec Didier Ravon, Charlie Dalin livre un témoignage poignant, et porteur d’espoir. "Si ça sert à des gens qui traversent ce genre de choses, même quatre personnes, ça serait super."