Douleurs gastriques : du cola comme remède ?

L'ESSENTIEL Une femme souffrant de douleurs abdominales persistantes a été diagnostiquée avec un bézoard gastrique.

Les médecins ont réussi à le dissoudre en lui prescrivant du cola.

Ce traitement surprenant s’appuie sur les propriétés acides de la boisson.

Emblème de la malbouffe, le cola se voit aujourd’hui attribuer un rôle pour le moins surprenant : celui de traitement médical. Aux Etats-Unis, une patiente de 63 ans, hospitalisée pour de violentes douleurs abdominales, a vu ses symptômes disparaître grâce à cette célèbre boisson gazeuse. Retour sur un cas clinique pour le moins insolite, raconté fin septembre dans The New England Journal of Medicine.

Un tableau clinique complexe

Ce jour-là, la patiente se présente aux urgences du Brigham and Women's Hospital de Boston avec des nausées, des vomissements et une douleur intense et persistante. Elle décrit une sensation de brûlure irradiant de l’abdomen jusqu’au dos. Comme l’explique le site Ars Technica, qui a repéré l’histoire, son dossier médical est lourd : diabète de type 2, insuffisance rénale chronique, reflux gastro-œsophagien, et usage chronique d'opioïdes. Elle prend également du sémaglutide depuis un an, un médicament GLP-1 connu pour favoriser la perte de poids, qui a pour effet de ralentir la vidange gastrique.

Scanner et IRM révèlent une dilatation des voies biliaires et une masse semi-solide dans l’estomac. L’endoscopie confirme la présence d’un "bézoard gastrique", une boule formée de matières non digérées, souvent à base de fibres alimentaires. "Les bézoards se forment généralement en cas de ralentissement du transit gastrique, comme avec les traitements GLP-1", précisent les médecins du Brigham and Women's Hospital.

1,5 litre de soda sur 12 heures

Plutôt que d’opter pour une chirurgie ou une fragmentation endoscopique, les spécialistes préconisent une solution bien moins invasive : l’ingestion de 3.000 ml de cola sur 12 heures. Devant le refus de la patiente, peu friande de boissons gazeuses, la dose est réduite à 1.500 ml. Malgré tout, les effets sont rapides : "Elle a ressenti une sensation de tiraillement dans l’abdomen, suivie d’un net soulagement de ses symptômes", rapportent les auteurs. L’endoscopie de contrôle est venue confirmer la dissolution du bézoard.

Si "le mécanisme précis reste mal compris", le succès du cola dans ce type de traitement serait lié à sa composition acide, notamment en acides carbonique et phosphorique. Ceux-ci contribueraient à décomposer les fibres végétales compactées des phytobézoards, selon une étude citée datant de 2024. Ce que confirme d'ailleurs le Manuel MSD : "Pour faciliter le fractionnement et la dissolution d’un bézoard, le médecin peut prescrire une boisson à base de cola ou une enzyme appelée cellulase aux personnes présentant des symptômes bénins. La cellulase est dissoute dans de l’eau et bue pendant 2 à 5 jours. Le cola peut être pris par voie orale pendant plusieurs jours à plusieurs semaines." Attention, ce n’est pas pour autant une raison de boire du soda au quotidien, préviennent les chercheurs.