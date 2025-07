Sodas : comment le sucre modifie notre microbiote et notre immunité

L'ESSENTIEL Des chercheurs israéliens ont montré que le sucre blanc contenu dans les sodas modifie l’ADN des bactéries intestinales.

Ces changements altèrent le microbiote et affaiblissent le système immunitaire.

Bonne nouvelle : ces effets sont réversibles à l’arrêt de la consommation.

Une simple canette de soda pourrait bien perturber notre microbiote intestinal et affaiblir notre système immunitaire. C’est la conclusion d’une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications : le sucre blanc, qu’on trouve en abondance dans ce type de boissons, a plusieurs conséquences génétiques sur les bactéries intestinales. Mais heureusement pour notre flore intestinale, ces effets semblent réversibles une fois que l’on arrête d’en consommer.

Des bactéries intestinales influencées par notre alimentation

Menée par une équipe de l’Institut Technion en Israël, cette recherche met en lumière un mécanisme adaptatif des bactéries intestinales appelé "inversion de l'ADN". Ce processus génétique permet aux bactéries de réagir rapidement aux changements de leur environnement, notamment à ce que nous mangeons.

Les chercheurs ont observé que la consommation de boissons sucrées, riches en sucre blanc, provoquait des inversions d'ADN chez Bacteroides thetaiotaomicron, une bactérie clé du microbiote intestinal. Or, cette bactérie joue un rôle essentiel : elle prévient l’inflammation, protège la muqueuse intestinale et empêche l’invasion de pathogènes.

Un impact direct sur notre système immunitaire

Ces changements génétiques ont entraîné des perturbations de marqueurs inflammatoires, une altération de la perméabilité intestinale et une modification des populations de cellules T et des cytokines. En d’autres termes, notre système immunitaire réagit aux transformations subies par notre microbiote. "Nous avons montré que le sucre blanc influence la structure génétique de bactéries essentielles à notre santé, ce qui a un effet en cascade sur l’immunité de l’hôte", résument les scientifiques dans un communiqué.

L’un des aspects les plus encourageants de cette recherche est la réversibilité des effets. Chez les souris testées, l’arrêt de la consommation de sucre a permis au microbiote et au système immunitaire de revenir à un état normal. Les auteurs espèrent que ces découvertes ouvriront la voie à des recommandations alimentaires personnalisées, afin d’optimiser le système immunitaire et le bien-être global.