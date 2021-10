Il meurt après avoir bu trop vite une bouteille de Coca-Cola

L'ESSENTIEL Le foie est un organe situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen.

Il filtre et renouvelle le sang.

Selon un rapport publié dans la revue Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, un jeune homme en parfaite santé est mort après avoir bu une grande bouteille de Coca-Cola en 10 minutes.

Douleurs abdominales aiguës

Ce Chinois de 22 ans s'est rendu aux urgences de l'hôpital Chaoyang (Pékin) à la suite de douleurs abdominales aiguës qui duraient depuis plusieurs heures. Son rythme cardiaque était élevé, sa pression artérielle faible et son rythme respiratoire lent.

Un scanner a alors montré qu'il y avait une accumulation de gaz dans sa "veine porte" (qui naît à l'union de la veine splénique avec la veine mésentérique supérieure, en arrière du pancréas). De ce fait, son foie ne recevait plus assez d’oxygène ni de sang. L’organe s’est alors considérablement dégradé, au point de conduire le jeune homme à la mort malgré les tentatives des médecins pour le sauver.

Pression intestinale

"Dans ce cas, la consommation d'une grande quantité de Coca Cola en un court laps de temps a d'abord provoqué une accumulation de gaz dans le tractus intestinal. Puis la pression intestinale a soudainement augmenté, ce qui a entraîné l'accumulation de gaz dans la veine porte", écrivent les médecins dans leur rapport.

Ils rassurent néanmoins : "les risques que l’ingestion d’1,5 litre de boisson gazeuse soit fatale sont infimes", même si on boit très rapidement.