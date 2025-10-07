Comment les microplastiques menacent notre microbiote

L'ESSENTIEL Une étude pionnière révèle que les microplastiques modifient la composition du microbiote intestinal.

Ces changements pourraient être liés à des troubles comme la dépression ou le cancer colorectal.

Réduire l’exposition quotidienne reste une précaution.

Des particules invisibles, omniprésentes dans notre quotidien, pourraient bien perturber l’un des piliers de notre santé : notre microbiote intestinal. C’est ce que révèle une nouvelle recherche présentée lors de l’United European Gastroenterology Week 2025, tenu à Berlin du 4 au 7 octobre, qui met en lumière les effets méconnus des microplastiques sur notre flore digestive.

Une exploration du lien microbiote-microplastiques

Menée dans le cadre du projet microONE, piloté par le centre de recherche autrichien CBmed en collaboration avec des partenaires internationaux, la recherche est l'une des premières à analyser directement comment différents types de microplastiques interagissent avec le microbiote humain. Pour ce faire, les chercheurs ont cultivé in vitro des microbiotes issus de selles de cinq volontaires sains, puis les ont exposés à cinq types courants de microplastiques, à des doses réalistes puis élevées.

Si le nombre total de bactéries n’a pas significativement varié, les cultures exposées ont présenté une acidité accrue, traduite par une baisse du pH, signe d’un métabolisme microbien altéré. Plus encore, la composition bactérienne a changé de manière spécifique selon le type de plastique, touchant notamment les familles Lachnospiraceae, Oscillospiraceae, Enterobacteriaceae et Ruminococcaceae, essentielles à la digestion et à la santé intestinale.

Des profils similaires à ceux observés dans certaines maladies

"Certains changements induits par les microplastiques ressemblent à des profils associés à la dépression ou au cancer colorectal", alertent les chercheurs dans un communiqué. Des altérations de composés chimiques comme l’acide valérique, la lysine ou encore l’acide lactique ont également été observées. Christian Pacher-Deutsch, auteur principal de l'étude, explique : "Les microplastiques pourraient favoriser certains microbes en modifiant physiquement ou chimiquement leur environnement, notamment via la formation de biofilms."

"Les microplastiques sont partout : poissons, sel, eau en bouteille et même eau du robinet. L’exposition est quotidienne, par ingestion, inhalation ou contact cutané", rappelle le chercheur. Difficile donc d’y échapper, mais les conséquences sur la santé pourraient être plus profondes qu’on ne l’imagine. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la santé humaine, mais le microbiote joue un rôle central dans notre bien-être. Réduire l’exposition aux microplastiques est une des meilleures précautions."