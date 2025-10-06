Un risque accru de démence chez les personnes âgées victimes d'un traumatisme crânien

L'ESSENTIEL L'une des causes principales de traumatisme crâniens chez les personnes âgées est la chute liée au déclin fonctionnel.

Ces traumatismes crâniens entraînent une augmentation significative du risque de développer une démence.

A partir de 85 ans, ce risque concerne une personne sur trois.

Le risque de traumatisme crânien ne concerne pas que les pratiquants de sports violents ou les accidents qui peuvent toucher tout un chacun dans la population générale. Il fait aussi partie des maux de la vieillesse lorsque le déclin fonctionnel augmente les cas de chute qui sont, chez les plus de 65 ans, à l'origine de plus de 50% des traumatismes crâniens et responsables d'une morbidité importante.

Et chez ces séniors, les lésions cérébrales sont d'autant plus redoutables qu'elles sont souvent associées à l'apparition de nouveaux cas de démence. C'est ce que souligne une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Toronto et publiée par le Canadian Medical Association Journal.

Comprendre l'impact des traumatismes crâniens en fin de vie

"L'une des causes les plus fréquentes de traumatisme crânien chez les personnes âgées est la chute et en ciblant ces traumatismes, nous pouvons potentiellement réduire la démence qui y est associée dans cette population", confirme le Dr Yu Qing Huang, professeur à l'université de Toronto.

Pour comprendre l'impact de ces traumatismes crâniens en fin de vie et leur association avec de nouveaux cas de démence, les chercheurs ont analysé les données de plus de 260 000 personnes âgées de plus de 65 ans sur une durée de seize ans, entre 2004 et 2020, une cohorte suivie jusqu'au diagnostic de démence ou jusqu'au décès. Celles qui ont été victimes dans cette durée d'un traumatisme crânien ont vu leur risque de démence accru de 69% au cours des cinq premières années et de 56% au-delà de cinq ans. Avec une augmentation du risque plus importante, qui concerne une personne âgée sur trois celles qui étaient âgées de 85 ans et plus, notamment lorsqu'il s'agissait de femmes.

Réduire le risque de démence associé aux traumatismes crâniens

Le niveau de revenu semble également associé à un plus grand risque de démence après un traumatisme crânien, les personnes vivant dans des régions défavorisées étant plus susceptibles d'être admises en raison des conséquences de leur traumatisme dans un établissement de soins de longue durée.

"En ciblant les traumatismes crâniens liés aux chutes nous pouvons potentiellement réduire la démence associée", soulignent les auteurs de l'étude qui ajoutent : "Ces résultats montrent une association significative entre un traumatisme crânien et le risque de démence doivent aider les professionnels de santé à mieux guider les patients âgés et leur famille vers une meilleure compréhension des risques à court terme".