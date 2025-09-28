Intoxication alimentaire : une découverte prometteuse pour combattre la Salmonella

L'ESSENTIEL Les salmonelloses sont causées par des bactéries du genre Salmonella.

Selon une nouvelle étude, deux mucines présentes dans le mucus intestinal pourraient empêcher Salmonella enterica d’infecter les cellules humaines.

À terme, cette découverte pourrait permettre la mise au point d’un traitement préventif contre la Salmonellose et d’autres infections alimentaires.

En France, il y aurait 198.000 cas de salmonelloses par an, dont 183.000 seraient d’origine alimentaire, selon Santé publique France. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell, des chercheurs ont peut-être découvert le moyen de prévenir ces infections.

Deux mucines bloquent l’infection de la Salmonella enterica

Le mucus est une couche qui recouvre l'épithélium intestinal humain. Selon l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), il est “à la fois une barrière physique contre l’entrée des pathogènes et le réservoir d’un microbiote commensal [composé de micro-organismes non-pathogènes] spécifique”. Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) viennent de découvrir ce qui lui permet de bloquer les infections à Salmonella.

Il s’agit de certaines mucines, des molécules présentes dans le mucus et qui l’aident à contrôler les microbes et à prévenir les infections. En laboratoire, l'équipe a exposé plusieurs types de mucines à une sous-espèce de Salmonella, appelée Salmonella enterica. Résultats : deux mucines spécifiques, appelées MUC2 et MUC5AC, étaient capables de stopper l’infection de cette bactérie.

Les chercheurs prévoient de poursuivre leurs travaux et de tenter, en reproduisant ces mucines, de mettre au point un traitement préventif contre la Salmonellose et d’autres infections alimentaires. "Nous espérons développer des stratégies pour prévenir la diarrhée avant même son apparition, explique Katharina Ribbeck, principale auteure de l'étude, dans un communiqué. Cette approche pourrait apporter une solution économique à un problème de santé mondial majeur qui coûte, chaque année, des milliards en perte de productivité, en dépenses de santé et en souffrance humaine.”

Salmonelloses : quelles sont les causes ?

Les salmonelloses sont causées par des bactéries du genre Salmonella, qui sont généralement ingérées à partir d’aliments contaminés, comme le précise l’Institut Pasteur. Le plus souvent, les agents pathogènes sont présents dans les produits à base de viande (volaille, bœuf), dont la charcuterie ainsi que ceux à base d'œufs ou de lait cru, dont certains fromages.

Généralement, ces infections se manifestent sous forme de gastro-entérites. Les symptômes - fièvre, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales - disparaissent dans la plupart des cas en trois à cinq jours. Mais chez les personnes plus fragiles, comme celles âgées, les femmes enceintes ou les nourrissons, l’infection peut être plus grave et nécessiter la prise d'antibiotiques.