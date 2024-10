Salmonelles : des œufs contaminés rappelés dans plusieurs grandes enseignes

L'ESSENTIEL Plusieurs boites d'œufs font l'objet d'un rappel car il y a un risque que les aliments soient contaminés par des salmonelles.

Les produits ont été vendus dans plusieurs enseignes à travers la France entre fin septembre et le 24 octobre. Certaines boites ont été distribués par les Resto du coeur.

Les salmonelles provoquent le plus souvent des gastro-entérites. Les symptômes sont Fièvre, diarrhée, vomissements et douleurs abdominales.

Prudence si vous avez acheté des œufs récemment. Des nombreuses boîtes vendues dans toute la France et dans plusieurs enseignes, font l’objet d’un rappel massif pour un risque de contamination aux salmonelles, a averti la plate-forme gouvernementale Rappel Conso le 25 octobre 2024.

Œufs contaminés aux salmonelles : comment reconnaître les produits rappelés ?

Les œufs "plein air" soupçonnés d’être contaminés par des salmonelles ont été vendus entre le 29 septembre et le 10 octobre 2024. Il s’agit des boîtes de 6 et de 12 de la marque Tout frais tout français, des boîtes de 6 et de 12 de la marque Douce France ainsi que des boîtes de 10 d’Ovalis puis celles de 6 de Poitou œufs. Leur date de durabilité minimale court du 24 au 31 octobre 2024 et leur marque de salubrité est FR 79201001 CE.

Ces produits ont été commercialisés par les enseignes Carrefour, Coopérative U, Auchan, Intermarché, Leclerc et Maximo à travers l'Hexagone. Certains ont également été distribués par l'association Resto du cœur.

Des boîtes de 12 œufs ECO+, marque distributeur de Leclerc, sont aussi visées par une procédure de rappel. Vendues entre le 3 et 24 octobres, elles portent les indications GTIN 3450970154307, Lot 132427604, Date de consommation recommandée 24/10/2024 et la marque de salubrité FR 79201001. “Seuls les produits portant le code additionnel 17 à la suite du code-barres sont concernés par le rappel”, précise Rappel Conso.

Carrefour et Lidl ont par ailleurs dû retirer d'autres produits de leurs rayons. Pour la première, il s’agit d’œufs Plein air vendus par boîte de 6 et 12 entre le 6 septembre et le 10 octobre. Concernant la seconde, ce sont les œufs Plein air moyen/gros présentés dans des boîtes de 6 et 12 et commercialisés entre le 4 et le 24 octobre.

Si vous êtes en possession de l’un de ces produits, les autorités sanitaires recommandent de ne pas les consommer et de les rapporter en magasins pour obtenir un remboursement.

Salmonelles : quels sont les risques ?

Les infections par des bactéries du genre Salmonella sont la deuxième cause de maladies d’origine alimentaire en Europe. Les agents pathogènes responsables proviennent des intestins d’animaux et sont le plus souvent transmis à l'homme par le biais d'aliments contaminés consommés crus ou insuffisants cuits. "Les œufs et les aliments à base d'œufs crus (mayonnaise, crèmes, mousse au chocolat, tiramisu, etc.) sont à l’origine de près de la moitié des toxi-infections alimentaires collectives dues à Salmonella", précise l’ANSES.

Les salmonelles provoquent le plus souvent des gastro-entérites. Fièvre, diarrhée, vomissements et douleurs abdominales sont les symptômes les plus fréquents. La période d'incubation varie de 6h à 72h. Si l’infection est généralement bénigne et guérie et en quelques jours, elle peut avoir des conséquences plus graves pour les plus fragiles comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés et les seniors.

Les autorités conseillent aux personnes qui auraient mangé les œufs rappelés et qui présenteraient des symptômes de consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. "En l'absence de symptômes dans les sept jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin. Si le produit doit subir une cuisson avant consommation : la cuisson à cœur des produits (œufs durs, pâtisseries, viandes de volailles…) à +65 °C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d'une telle contamination", ajoute Rappel Conso.