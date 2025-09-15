Salmonellose : une épidémie en Europe liée à des tomates cerises ?

L'ESSENTIEL Dans 16 pays de l’Union européenne / Espace économique européenne et trois pays hors UE, 289 personnes ont contracté la salmonellose entre le 1er janvier 2023 et le 30 août 2025.

Au total, 24 Français sont tombés malades.

La consommation de tomates cerises provenant de Sicile serait en cause.

"Entre le 1er janvier 2023 et le 30 août 2025, 289 cas confirmés de Salmonella Strathcona ST2559 ont été signalés dans 16 pays de l’Union européenne / Espace économique européenne et trois pays hors UE (Royaume-Uni, États-Unis et Canada)", a signalé l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La plupart des cas sont survenus pendant les mois d'été, en particulier entre juin et octobre, toutes années confondues. Dans le détail, 69 personnes ont été infectées en Allemagne, 59 en Autriche, 29 au Royaume-Unis et 24 en France. "Des isolats génétiquement proches de la souche épidémique ont été détectés depuis 2011, ce qui témoigne d'un problème de santé publique récurrent."

Salmonellose : des tomates cerises responsaibles de l'infection

Pour rappel, les salmonelloses sont des infections provoquées par les salmonelles (bactéries du genre Salmonella), généralement ingérées à partir d’aliments contaminés, souvent crus ou insuffisamment cuits (œufs, viandes, fromage au lait cru…). Selon l’Institut Pasteur, il est peu fréquent que les salmonelloses surviennent après des contacts avec des animaux à sang-chaud ou sang-froid porteurs de la bactérie. Ces infections, dont la durée d’incubation est généralement d’un à deux jours, se manifestent sous forme de gastro-entérites (diarrhée, fièvre, vomissements, douleurs abdominales). "Chez les personnes âgées, les nourrissons, femme enceintes ou les personnes immunodéprimées, l’infection peut être très sévère (passage de la bactérie dans le sang) voire mortelle."

Dans le cas de l’épidémie de salmonellose dans plusieurs pays européens, l'Italie était la destination la plus fréquemment signalée pour les cas liés aux voyages. En effet, les enquêtes épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité menées en Autriche et en Italie ont confirmé que des tomates cerises provenant de la Sicile étaient le vecteur de l'infection, comme indiqué dans l'évaluation rapide conjointe de l'ECDC et de l'EFSA. "Cette conclusion concorde avec les résultats d'une épidémie historique survenue au Danemark en 2011. La récurrence des cas en 2025, y compris chez les personnes sans antécédents de voyage, suggère une transmission et une distribution continues de produits contaminés au-delà de l'Italie. La présence de cas dans plusieurs pays souligne la nécessité d'une surveillance continue et d'une réponse intersectorielle coordonnée", peut-on lire dans le rapport.

Des antibiotiques en cas d’infection sévère

Pour les salmonelloses, qui disparaissent spontanément après trois à cinq jours, la prise en charge repose sur un traitement symptomatique, principalement contre la déshydratation. En revanche, une antibiothérapie peut être nécessaire pour les patients avec une infection plus sévère ou pour les personnes les plus fragiles chez lesquelles les infections peuvent se compliquer plus rapidement.