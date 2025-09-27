Amaigrissement : des doutes sur les bienfaits du vinaigre de cidre

L'ESSENTIEL Une étude de 2024 vantant les bienfaits du vinaigre de cidre a été rétractée.

Les experts en statistiques n’ont pas pu reproduire les résultats et ont découvert de nombreuses erreurs d’analyse.

Cette rétractation rappelle l’importance d’être prudent avec les résultats de travaux scientifiques, surtout lorsqu’ils ne sont attribuables qu’à une seule et même étude.

C’est un démenti qui risque d’en décevoir certains. Les résultats d’une étude publiée en 2024 dans le BMJ Nutrition, Prevention & Health, qui présentait le vinaigre de cidre comme un allié de la perte de poids, viennent d’être démentis par une nouvelle analyse.

Des doses régulières de vinaigre de cidre pour maigrir ?

"Aussi tentant soit-il d'attirer l'attention des lecteurs sur une aide apparemment simple et efficace pour perdre du poids, les résultats de l'étude ne sont actuellement pas fiables, et les journalistes et autres personnes ne devraient plus y faire référence ni les utiliser dans leurs futurs articles", indique le Dr Helen Macdonald, rédactrice en chef chargée de l'éthique des publications et de l'intégrité du contenu chez BMJ Group, dans un communiqué.

Selon l’étude en question, le vinaigre de cidre pouvait aider à maigrir ainsi qu'à réguler la glycémie et le taux de cholestérol. Pendant 12 semaines, les participants - 120 adolescents et jeunes adultes libanais en surpoids - avaient reçu soit 0, 5, 10 ou 15 ml de vinaigre de cidre contenant 5,0 % d'acide acétique mélangé à 250 ml d'eau. Des mesures des paramètres anthropométriques, de la glycémie à jeun, des taux de triglycérides et de cholestérol avaient été effectuées au début de l’étude, 4, 8 et 12 semaines après.

Ainsi, les scientifiques avaient observé que trois doses quotidiennes de vinaigre de cidre entre les semaines 4 et 12 réduisaient considérablement les mesures anthropométriques, telles que l'indice de masse corporelle, le poids, le taux de graisse corporelle et les tours de taille. Autre bienfait : chez les personnes en surpoids ou obèses, 15 ml de vinaigre de cidre pendant au moins huit semaines réduisaient les taux de sucre à jeun, de triglycérides et de cholestérol total.

Les erreurs d’analyse faussent les résultats de l’étude

Mais pourquoi les résultats sont-ils remis en cause ? D’après BMJ Group, il y aurait plusieurs biais, notamment la fiabilité des données, avec un échantillon trop petit, et une présentation inadéquate des méthodes. L’étude a notamment été soumise à des experts en statistiques, qui n’ont pas réussi à reproduire les résultats et ont identifié de multiples erreurs d'analyse. Les auteurs ont approuvé la décision de rétractation.

“Nous devons faire preuve d’une bonne dose de scepticisme face à quelque chose qui semble trop beau pour être vrai”, a expliqué Rosemary Stanton, nutritionniste australienne, à l’Agence France Presse (AFP).

Avant de pouvoir en tirer des conclusions générales, les résultats d’une étude doivent être corroborés par d’autres travaux et reconnus par la communauté scientifique. Dans le cas de celle-ci, dès sa publication, elle avait suscité des inquiétudes d’experts, dont certaines avaient fait l'objet de publications sous forme de lettre dans cette même revue.

Pour perdre du poids, le mieux reste de manger équilibré et de pratiquer une activité physique régulière, et de consulter des professionnels de santé en cas de difficultés.