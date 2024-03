Boire du vinaigre de cidre aide à perdre du poids

L'ESSENTIEL Le vinaigre de cidre peut aider à diminuer la perte de poids et à réguler la glycémie et le cholestérol selon une nouvelle étude.

Les participants de l'étude qui consommaient du vinaigre de cidre tous les jours pendant 12 semaines, ont perdu entre 6 et 8 kg.

Leurs taux de glycémie, de triglycérides et de cholestérol ont également baissé.

Le vinaigre de cidre est très souvent un ingrédient des remèdes de grand-mère. Il faut dire que ce produit, issu de la fermentation des pommes, renferme de nombreux composants bénéfiques comme les polyphénols.

Des chercheurs ont réalisé une étude expérimentale pour examiner s’il présentait, en effet, des bienfaits pour la santé, et il semblerait qu’il aide à perdre du poids ainsi qu'à réguler la glycémie et le taux de cholestérol. Leurs conclusions ont été publiées dans le BMJ Nutrition, Prevention & Health le 12 mars 2024.

Vinaigre de cidre : une perte de poids pouvant aller jusqu’à 8 kg

Lors de ces travaux, les chercheurs ont réuni 120 adolescents et jeunes adultes libanais en surpoids. Ils ont été répartis au hasard en quatre groupes. Selon le groupe assigné, les participants consommaient 5, 10 ou 15 ml de vinaigre de cidre dilué dans 250 ml d'eau chaque matin avant de manger quoi que ce soit pendant 12 semaines. Un groupe témoin avait un placebo. Les examens, menés trois mois après le début de l’étude, ont montré que les personnes ayant consommé quotidiennement du vinaigre de cidre affichaient une baisse significative de leur poids et de leur indice de masse corporelle (IMC). Elles ont en moyenne perdu entre 6 et 8 kg et leur IMC avait chuté de 2,7 à 3 points, selon la dose. Le tour de taille et celui des hanches avaient aussi diminué.

Les résultats ont aussi révélé que les taux de glycémie, de triglycérides et de cholestérol avaient baissé pendant l’expérience chez les volontaires qui consommaient du vinaigre de cidre.

Vinaigre de cidre et poids : des recherches supplémentaires sont nécessaires

Lors de cette étude, les chercheurs n’ont pas tenté d’identifier les mécanismes des effets du vinaigre de cidre sur l’organisme. Toutefois, ils précisent que des "études menées sur des modèles animaux attribuent souvent ces effets à divers mécanismes, y compris l'augmentation de la dépense énergétique, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, l'appétit et la régulation de la satiété".

Évangéline Mantzioris, Directrice du programme de nutrition et des sciences de l'alimentation à l’Université d'Australie du Sud, qui a analysé les résultats de ces travaux dans la revue The Conversation ajoute : "on pense que l'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme pourrait affecter l'expression des gènes impliqués dans la combustion des graisses pour produire de l'énergie".

Toutefois, il serait nécessaire de mener d’autres travaux et des échantillons plus importants pour confirmer et comprendre ces effets sur l’organisme humain. Par ailleurs, la scientifique australienne soulève un autre point : "le vinaigre de cidre de pomme est acide et on craint qu’il n’érode l’émail des dents”. Il faudrait donc trouver un moyen pour contrecarrer le risque d'érosion de l'émail pour pouvoir recommander la boisson aux personnes en surpoids souhaitant perdre leurs kilos en trop.