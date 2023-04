Désherbant fait maison : attention de ne pas mélanger javel et vinaigre !

L'ESSENTIEL De plus en plus de Français fabriquent leurs propres désherbants, mais la pratique est susceptible d'être dangereuse.

Mélanger de la javel et du vinaigre pour avoir un désherbant fait-maison peut provoquer des intoxications et conduire à des hospitalisations.

203 intoxications liées à cet herbicide DIY ont été enregistrées en 2019 par les Centres antipoison. On en compte une seule de 2002 à 2013.

Que cela soit en raison de l’interdiction de la vente aux particuliers de plusieurs herbicides en 2019, par recherche de produits plus écologiques ou tout simplement des questions de budget, de nombreux Français fabriquent leurs propres désherbants. Mais attention, une “recette” se révèle dangereuse pour la santé, mettent en garde l’Anses et les Centres antipoison dans un communiqué publié le 25 avril 2023.

Désherbant maison : le mélange javel et vinaigre peut conduire à l’hospitalisation

Une pratique populaire chez les jardiniers adeptes du fait maison et du DIY (Do it Yourself) consiste à mélanger de l'eau de javel et du vinaigre blanc. Or, ce cocktail est non seulement inefficace pour venir à bout des mauvaises herbes, mais peut aussi représenter un risque pour la santé. La réaction chimique provoquée par la réunion des deux produits peut entraîner un dégagement de gaz chloré qui est susceptible d’être à l'origine d'une irritation des yeux, des voies ORL, voire une insuffisance respiratoire aigüe.

"Alors qu’une seule intoxication avait été enregistrée par les Centres antipoison de 2002 à 2013, ce nombre est monté à 203 depuis la date d’interdiction aux particuliers de certains herbicides en 2019. Ces intoxications surviennent principalement à la fin du printemps et au début de l’été, période où le désherbage est le plus pratiqué", préviennent les deux organismes.

Ils ajoutent ensuite : "près de la moitié des patients exposés nécessitait une prise en charge médicale. Sur les cinq patients hospitalisés, trois ont été placés en réanimation".

Par ailleurs, les gaz dégagés lors de l'évaporation du désherbant maison altèrent la qualité de l'air intérieur.

Désherbage : des alternatives plus sûres

Face au risque que représentent les préparations DIY non maîtrisées, l'Anses et les Centres antipoison recommandent d’utiliser uniquement les désherbants portant la mention "Emploi autorisé au jardin".

Vous pouvez aussi miser sur des alternatives écologiques lorsque vous jardinez. Par exemple, utilisez du vinaigre blanc pur ou encore de l’eau chaude avec de sel… ces trucs de grand-mère sont moins dangereux et efficaces pour éliminer les mauvaises herbes. Enfin, pour éviter leur apparition, il est aussi possible de pailler le sol. Cela permet de maintenir l'humidité et de limiter la prolifération des végétaux non désirés sur le terrain.