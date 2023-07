Infections bactériennes : le mélange miel et vinaigre, un remède efficace ?

L'ESSENTIEL Certaines infections peuvent être difficiles à traiter à cause d’un biofilm, à savoir "un système complexe de bactéries qui peuvent s'attacher étroitement à des surfaces."

Le mélange de miel de Manuka et de vinaigre est efficace pour éliminer un grand nombre de bactéries.

Le miel possède des propriétés antibiotiques et favorise la cicatrisation des plaies. Le vinaigre est un puissant antiseptique.

"L'oxymel, un mélange de miel et de vinaigre, est utilisé comme remède contre les blessures et les infections depuis l'Antiquité. Si le miel est aujourd'hui utilisé cliniquement pour traiter les plaies infectées, l’usage de cette mixture de produits naturels bruts est inhabituel dans la médecine occidentale moderne", ont indiqué des chercheurs de l’université de Warwick (Royaume-Uni).

Miel et vinaigre : réunir les propriétés antibiotiques et antiseptiques

Dans une récente étude, ils ont voulu savoir si cette combinaison de produits naturels pouvait améliorer les traitements des infections bactériennes, qui peuvent être difficiles à traiter, en particulier lorsqu'elles sont protégées par un biofilm. "Un biofilm est un système complexe de bactéries qui peuvent s'attacher étroitement à des surfaces, comme la chair dans le cas d'une infection de plaie. Les bactéries protégées par un biofilm sont difficiles à tuer et les traitements actuels ne sont pas toujours efficaces pour les éliminer", ont précisé les scientifiques.

Pour mener à bien les travaux, les médecins Erin Connelly et Freya Harrison et leur équipe ont mélangé le miel de Manuka, qui possède des propriétés antibiotiques et favorise la cicatrisation des plaies, et le vinaigre, qui est un antiseptique. "Dans notre étude, nous avons remarqué une tendance à combiner le miel et le vinaigre pour laver ou panser les plaies et les gonflements, ce qui nous a incités à nous concentrer sur cette combinaison dans notre analyse", a déclaré le Dr Erin Connelly, auteur des recherches, dans un communiqué. Les chercheurs ont appliqué ce mélange à des biofilms de bactéries cultivées en laboratoire.

L'oxymel provoque "l’élimination d'un grand nombre de bactéries"

Selon les résultats, publiés sur le site bioRxiv, la combinaison du miel et du vinaigre était efficace contre les infections. "Nous avons appliqué une faible dose de miel, qui n'a pas tué les bactéries à elle seule, et une faible dose d'acide acétique qui n'a pas non plus pu tuer les bactéries à elle seule. Ces doses sont inférieures à celles que les infirmières spécialisées dans le traitement des plaies utilisent actuellement sur les patients. Mais lorsque nous avons combiné ces faibles doses, nous avons observé l’élimination d'un grand nombre de bactéries, ce qui est très intéressant. Nous devons vraiment étudier si la combinaison de ces substances pourrait aider les patients qui ne réagissent pas à l'une ou l'autre des substances utilisées seules", a expliqué Freya Harrison.

Les auteurs ont aussi constaté que certains vinaigres avaient une plus grande capacité à tuer les bactéries qu'une dose équivalente d'acide acétique pur, à savoir le composant actif du vinaigre. Ils ont estimé que les vinaigres de grenade étaient "des candidats intéressants pour une étude plus approfondie", car ils ont une forte activité antibactérienne et, comme l'acide acétique, ont une activité lorsqu'ils sont combinés avec du miel.