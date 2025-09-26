Cet appareil intelligent aide à cicatriser les plaies 25 % plus vite

L'ESSENTIEL L'appareil accélère la guérison d'environ 25 % par rapport aux soins standard.

Il est équipé d'une caméra et d'une IA.

Nettoyer, désinfecter puis protéger sont les trois étapes à suivre pour soigner une plaie. Des chercheurs de l’université de Californie à Santa Cruz ont développé un appareil qui permet d’améliorer la prise en charge des blessures, et surtout d’accélérer la cicatrisation de 25 %.

Ce dispositif, qui s’appuie sur l’IA pour aider les plaies à guérir, a été présenté dans la revue npj Biomedical Innovations, le 23 septembre 2025.

Cicatrisation et IA : "C'est un peu comme un microscope dans un pansement"

Cet appareil baptisé a-Heal est équipé d’une petite caméra. Elle prend des photos de la plaie toutes les deux heures. Ces dernières sont ensuite traitées par une Intelligence Artificielle reposant sur l’apprentissage automatique. L’outil est capable de diagnostiquer le stade de guérison de la plaie et d’administrer ensuite le traitement le plus approprié à la situation.

"C'est un peu comme un microscope dans un pansement", explique Pr Mircea Teodorescu qui a développé le dispositif. "Les images individuelles sont peu révélatrices, mais au fil du temps, l'imagerie continue permet à l'IA d'identifier les tendances, les stades de cicatrisation des plaies, de signaler les problèmes et de suggérer des traitements."

"Si l'image révèle un retard, le modèle d'apprentissage automatique applique un traitement : soit un médicament administré par bioélectronique, soit un champ électrique pouvant accélérer la migration cellulaire vers la cicatrisation", ajoute le communiqué.

L’appareil peut également transmettre les photos (via une interface internet sécurisée) au médecin. Ce dernier peut ainsi intervenir ou ajuster le traitement en cas de besoin.

Par ailleurs, l'appareil a été pensé pour pouvoir se fixer directement sur un pansement du commerce.

a-Heal : une cicatrisation 25 % plus rapide avec le pansement intelligent

Afin d'évaluer le potentiel de l’appareil dans un environnement clinique, l'équipe a lancé des tests précliniques. Résultats : les plaies traitées avec a-Heal affichaient une cicatrisation environ 25 % plus rapide qu’avec des soins habituels. "Ces résultats soulignent le potentiel de cette technologie, non seulement pour accélérer la fermeture des plaies, mais aussi pour relancer la cicatrisation retardée des plaies chroniques", assurent les auteurs.

Après ces premiers résultats prometteurs, les chercheurs prévoient d’évaluer ses effets et bénéfices sur des plaies chroniques et infectées.