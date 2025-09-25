Traitement de l’hypertrophie de la prostate : un hôpital de l’Eure innove avec de la vapeur d’eau

L'ESSENTIEL Dans l'Eure, un hôpital utilise une machine à base de vapeur pour soigner l'hypertrophie de la prostate.

Cette technique, peu invasive, permet d'intervenir en une dizaine de minutes.

Plusieurs hôpitaux et cliniques se sont dotés de cet appareil, conçu aux États-Unis.

Un homme sur deux développe une hypertrophie de la prostate à partir de 50 ans. Cette pathologie bénigne est caractérisée par une augmentation du volume de la prostate à cause d’un adénome, une tumeur sans gravité. Elle provoque des troubles urinaires : envie d’uriner plus fréquentes, difficulté à uriner, etc. Pour la soigner, l’hôpital de Vernon dans l’Eure utilise une technique innovante : un appareil appelé Rézum, conçu aux États-Unis, qui agit grâce à la vapeur d’eau.

De la vapeur d'eau pour soigner l'hypertrophie de la prostate

L’opération est réalisée en anesthésie locale ou générale, dans un bloc opératoire. "Nous introduisons un petit tuyau dans le corps, explique Hany Mankarios, chef du service urologie au Centre Hospitalier Eure Seine, dans un article du site Actu.fr. À l’aide d’une piqûre, de la vapeur d’eau à forte température (103°C) est injectée dans la prostate ce qui, à terme, engendrera une atrophie de l’organe." Comme l’indique le site de l’Association Française d’Urologie (AFU), la vapeur provoque une nécrose des tissus, ce qui réduit le volume de la prostate et permet d’élargir le canal de l’urètre. Cette technique est très rapide : elle nécessite une intervention de dix minutes seulement.

Traitement par vapeur d'eau : quelles sont les suites de cette opération de la prostate ?

Ensuite, le patient concerné peut rentrer chez lui, mais il doit porter une sonde urinaire pendant environ une semaine. "Elle peut permettre de laver la vessie pour éviter la formation de caillots de sang, précise AFU. Lorsque les urines qui sortent par la sonde deviennent suffisamment claires, le lavage peut être arrêté." En parallèle, les patients doivent boire beaucoup d’eau pour éviter l’apparition d’urines rouges. Dans certains cas, un traitement antalgique peut être prescrit pour soulager les douleurs. "L’amélioration des symptômes urinaires peut être progressive au cours des premiers mois, développe l’association. Pendant cette période, vous pouvez ressentir des envies urgentes, des fuites urinaires ou des brûlures en urinant." Il faut entre deux et trois mois pour ressentir les bénéfices de l’opération.

Une méthode moins invasive pour soigner l'hypertrophie de la prostate

"Cette méthode reste moins invasive que le grattage prostatique qui implique de découper des morceaux de prostate, souligne le Dr Hany Mankarios. Cette dernière doit se faire sous anesthésie générale ou péridurale et dure 1h15. Le patient doit rester trois jours à l’hôpital. Quant à la guérison, elle peut être douloureuse parce que la plaie sera au contact de l’urine." Dans son Centre Hospitalier, 22 patients ont déjà été traités grâce à cette méthode. En France, plusieurs autres établissements de santé se sont équipés, dont l’hôpital d’Alençon ou la Clinique Charcot à Lyon.