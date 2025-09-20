Poux : pourquoi il ne faut surtout pas utiliser un traitement pour animaux sur votre enfant ?

L'ESSENTIEL Chaque année, les autorités enregistrent plusieurs cas d’effets indésirables liés à l’utilisation de médicaments antiparasitaires destinés aux animaux pour traiter les poux des enfants.

L'Anses rappelle qu'il ne faut pas utiliser ces produits sur les humains.

En cas d'infection par les poux, il est recommandé d'utiliser les traitements adaptés, notamment en fonction de l'âge de l'enfant.

La découverte de poux dans les cheveux de nos enfants crée souvent un moment de panique. Mais attention, dans la précipitation, ne vous tournez surtout pas vers les produits parasitaires destinés aux animaux.

L’Anses rappelle dans un communiqué publié le 19 septembre 2025 que les produits "ne doivent jamais être utilisés sur des êtres humains, et a fortiori sur des enfants".

Poux et enfants : il ne faut surtout pas utiliser les produits dédiés aux animaux

L’agence lance cette mise en garde quelques jours après la rentrée scolaire, car chaque année, les centres antipoison enregistrent plusieurs cas d’effets indésirables liés à l’utilisation de produits antiparasitaires pour animaux sur des enfants ayant des poux. Les substances les plus fréquemment appliquées sur le cuir chevelu des petits sont celles dédiées aux chiens, aux chats ou aux chevaux.

L'Anses précise que "l’évaluation bénéfice/risque des médicaments vétérinaires en vue de leur autorisation de mise sur le marché est faite pour une ou plusieurs espèces animales. Même si le risque pour la personne qui administre le produit est évalué, les études toxicologiques et cliniques qui fondent cette évaluation sont principalement adaptées à l’espèce animale et aux indications thérapeutiques concernées. Elles ne permettent en aucun cas de justifier une utilisation thérapeutique sans risque chez l'être humain".

Ainsi, en cas d'infection par des poux, il est recommandé d'utiliser les traitements adaptés, notamment en fonction de l'âge de l'enfant après avoir pris conseil auprès de professionnels de santé comme un pharmacien ou un médecin.

Poux : quels sont les symptômes d’une infestation ?

Les poux sont des parasites qui vivent dans les cheveux, les poils et les vêtements des Hommes. Généralement, ce sont les poux de tête que les enfants ramènent à la maison. Mais il existe aussi les poux de corps (ils touchent essentiellement les personnes ayant des conditions d’hygiène précaires) et les poux de pubis (plus connus sous le nom de morpion).

"Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se transmettent par contact direct : de cheveux à cheveux pour les poux de tête, de poils à poils pour les poux de pubis et par les vêtements ou dans la literie pour les poux de corps", explique l’Assurance Maladie sur son site. "Les poux de tête peuvent également se transmettre par l’intermédiaire d’objets ayant été au contact du cuir chevelu : brosses à cheveux, peignes, bonnets, écharpes, peluches."

Dans 4 cas sur 10, les poux ne provoquent pas de symptômes. Ce qui permet de se reproduire sans être inquiété. Les principaux symptômes de la présence des parasites sont les démangeaisons. Ce prurit apparaît dans les 2 à 6 semaines après la contamination. Il est généralement localisé au niveau du cuir chevelu, dans la nuque et au niveau des tempes. De plus, l’envie de se gratter se fait ressentir de jour comme de nuit.

"Parfois, de petites traces rouges, voire bleutées apparaissent. Un grattage important entraîne des lésions de peau qui peuvent se surinfecter et former des croûtes (impétigo). Les lésions de la peau (rouges puis suintantes) dues au grattage, se situent principalement derrière les oreilles, sur le cou et sur la nuque", précise l’Assurance Maladie. Lorsque l’infestation est importante et que l’enfant a des lésions de grattage, des ganglions peuvent apparaître au niveau de la nuque.